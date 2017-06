Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi toivoo, että Meripäivillä ihmiset pitäisivät huolta toisistaan Kaakkois-Suomen poliisi varautuu vilkkaaseen superviikkoon. Meripäiviin ja Tall Ships Races -tapahtumaan odotettu yleisömäärä on kolmanneksen suurempi kuin pelkkien Meripäivien aikana. Poliisin tiedotteen mukaan Kotkan Meripäivät ovat viime vuosina olleet sangen rauhalliset. Erityisenä häiriökohteena on ollut perinteisesti Isopuisto, jonka järjestykseen poliisi panostaa tänäkin vuonna. Poliisilaitoksen oman henkilöstön lisäksi Helsingin poliisilaitokselta tulee virka-apujoukkoja kalusteineen ja poliisiammattikorkeakoulusta lisäajoneuvokalustoa. Yhteistyötä tehdään eri viranomaisten kesken. Liikenne tukkiutuu paraatien aikana Julkisia kulkuneuvoja kannattaa käyttää erityisesti keskiviikkona 12.7., jolloin ohjelmassa on Meripäivien avajaisparaati kello 18. Avajaisparaatin aikana Kotkansaaren liikenne tulee ruuhkautumaan ja lisäksi Keskuskatu ja sen risteykset sekä osa Koulukadusta suljetaan paraatin ajaksi. Miehistöparaati sulkee perjantaina 14.7. kello 16 reitin Gutzeitintie - Tallinnankatu -Tammikatu/Koulukatu. Tällöin liikenne suljetaan edellä mainittujen risteyksien kohdilta. Pidä huolta itsestäs ja niistä jotka kärsii Poliisi toivoo, että ihmiset pitäisivät huolta toisistaan huomatessaan hädänalaisia tai huonossa kunnossa olevia. Juhlat keräävät paikalle paljon alaikäisiä, joiden vanhempien toivotaan tietävän missä heidän lapsensa kulkevat ja olemaan tarvittaessa tavoitettavissa. Poliisi valvoo tehostetusti alaikäisten alkoholinkäyttöä. Dronen käyttäjiä poliisi kehottaa lukemaan niitä koskevat määräykset Trafin sivuilta. Poliisi voi kieltää ilma-alusten käytön, jos siitä aiheutuu vaaraa. Erityisesti yleisömassojen päällä lennättämisen voidaan katsoa vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Vääränlainen käyttäminen käsitellään ilmailurikkomuksena, josta voidaan ilmailulain perusteella määrätä rangaistukseksi sakkoa. Kotkan poliisiaseman palvelut Meripäivien aikana Kotkan poliisiasemalla (os. Ruukinkatu 12, 48100 Kotka) on rikosilmoitusten vastaanotto avoinna Meripäivien aikana keskiviikkona ja torstaina 12.—13.7. kello 8—16.15 ja perjantaista sunnuntaihin 14.—16.7. kello 8—18. Puhelinnumero on 0295 414 500 ja 0295 414 501. Rikosilmoituksia voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa www.poliisi.fi. Kotkan poliisiaseman löytötavaratoimisto on auki samoina aikoina kuin rikosilmoitusten vastaanotto. Löytötavaratoimiston puhelinnumero on 0295 414 514. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/29/Poliisi%20toivoo%2C%20ett%C3%A4%20Merip%C3%A4ivill%C3%A4%20ihmiset%20pit%C3%A4isiv%C3%A4t%20huolta%20toisistaan/2017322414943/4