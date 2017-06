Uutinen

Kymen Sanomat: Mussalon induktiosilmukka on mahdollisesti rouhittu rikki Mussalon huonosti käyttäytyvät liikennevalot ovat herättäneet Kymen Sanomien nettisivuilla keskustelua. Yksi lukijoista esitti, että induktiosilmukka olisi rouhittu pois asvaltin uusimisen yhteydessä. Kotkan kaupungin sähkövalvoja Ilpo Rinne, onko mahdollista, että induktiosilmukka on rouhittu rikki? — On se mahdollista. Silmukka ei ole tiessä hirveän syvällä. Kun asvaltin parannuksia tehdään, on mahdollista, että silmukka menee rikki. Lue koko uutinen:

