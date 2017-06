Uutinen

Kymen Sanomat: Meripäivien ohjelman ja purjelaivojen sijainnin voi nyt tarkistaa mobiilisovelluksella Kotkassa 12.—16. heinäkuuta järjestettävät The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuma ja Meripäivät ovat saaneet oman mobiilisovelluksen. Karttapohjainen mobiilisovellus kertoo käyttäjälle, mitä lähistöllä tapahtuu. Sovelluksen sisälle on luotu tapahtuman omia kanavia, joista voi löytää uusia suosikkeja ja nähdä muun muassa festivaalin koko ohjelman paikka- ja aikatietoineen. Lisäksi sovelluksessa on tietoa tapahtumaan osallistuvista aluksista. A-luokan suuret alukset ovat kaikki sijoitettu sovelluksen karttapohjaan niiden omille laituripaikoilleen ja myös osa B-luokan isommista aluksista on oikeilla paikoillaan. Pienempien B-luokan alusten sekä C-ja D-luokan alusten paikat saattavat vielä viime hetkellä muuttua, joten niitä ei ole sijoitettu karttapohjaan tarkasti vaan suunnilleen siihen satamanosaan, josta ne löytyvät. Mobiilisovellus on tapahtumamedia Eventmoren tuottama ja se toimii iPhone ja Android -järjestelmissä. Sovelluksen voi ladata puhelimeensa täältä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/29/Merip%C3%A4ivien%20ohjelman%20ja%20purjelaivojen%20sijainnin%20voi%20nyt%20tarkistaa%20mobiilisovelluksella/2017322414155/4