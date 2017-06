Uutinen

Kymen Sanomat: Laura Lehtoranta jatkaa Peli-Karhuissa Peli-Karhujen naisten koripallojoukkueen monivuotinen kapteeni Laura Lehtoranta jatkaa viime kauden liiganelosessa myös ensi kaudella.33-vuotias Lehtoranta on yksi naisten liigan kokeneimmista pelaajista. Seuraava kausi on hänelle jo 17. pääsarjassa. Lehtoranta on voittanut kahdeksan aikuisten SM-mitalia, joista kolme kultaisia. Lisäksi hän on ollut voittamassa Suomen Cupin kahdesti.— Meidän joukkueemme on nuorentunut reilusti, joten Lauran sopimus on hyvin tervetullut lisä. Hänen kokemuksensa on erittäin tärkeä apu niin peleihin kuin harjoituksiinkin. Lisäksi Laura on yksi sarjan parhaista kolmen pisteen heittäjistä, PeKa päävalmentaja Roope Mäkelä sanoi seuran tiedotteessa.PeKalla on nyt koossa kuusi pelaajasopimusta.— Lisää on luvassa lähipäivinä, Mäkelä sanoi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/29/Laura%20Lehtoranta%20jatkaa%20Peli-Karhuissa/2017322417652/4