Uutinen

Kymen Sanomat: Lasten Meripäivät järjestetään tänä vuonna Kantasatamassa ulkotiloissa Lasten Meripäivät muuttaa tänä vuonna Kantasatamassa. Aiempina vuosina tapahtuma on järjestetty Toivo Pekkasen koululla. Paikanvaihdoksen syynä on Meripäivien yhteydessä järjestettävä The Tall Ship Races -tapahtuma. — The Tall Ship Races on iso juttu, ja siitä otetaan kaikki hyöty irti. Muutenkin Meripäivät ovat aiempina vuosina olleet levittäytyneinä ympäri kaupunkia, mutta nyt lähes kaikki ohjelma keskittyy Kantasatamaan, sanoo Lasten Meripäivien tapahtumatuottaja ja ohjaaja Jenni Kuustie. Lasten Meripäivien ohjelma keskittyy aidatulle alueelle Kantasataman Itälaiturissa. Ohjelmaan kuuluvat edellisiltä vuosilta tutut puuhapisteet ja raksanurkka, sekä paljon lapsille suunnattuja esityksiä Itälaiturin lavalla. Lasten Meripäivien tapahtumatuottaja Laura Bly kertoo, että tapahtuma-alue on huomattavasti aiempaa pienempi. Aiemmasta poiketen tapahtumalla ei myöskään ole tänä vuonna käytössä ollenkaan sisätiloja, minkä vuoksi sää voi vaikuttaa kävijämäärään. The Tall Ship Races -tapahtumaa on pyritty hyödyntämään Lasten Meripäivillä. — Laivat ovat upeita kaikille, ja lapsiperheet varmasti kiertävät niitä mielellään. Lisäksi Lasten Meripäivillä on täysin uutena juttuna mukana Vivan-laivalla järjestettävät merirosvotyöpajat, joissa lapset pääsevät askartelemaan, kertoo Bly. Kaikki Lasten Meripäivien ohjelma on maksutonta, lukuun ottamatta Shtandart-aluksella lauantaina kello 14 ja 15 järjestettävää merirosvoseikkailua, jonka pääsymaksu on kymmenen euroa henkilöltä. Lue koko uutinen:

