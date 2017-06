Uutinen

Kymen Sanomat: Kolea kesäsää on vauhdittanut ulkomaanmatkojen myyntiä — matkoja jäljellä enää elokuulle Tänä kesänä ihmiset ovat varanneet ulkomaanmatkoja tavallista lyhyemmällä varoitusajalla, ja moni lyö lomasuunnitelmat lukkoon vasta yllättävän myöhäisessä vaiheessa, kertoo toimistopäällikkö Minna Mitrunen Kotkassa ja Lappeenrannassa toimivasta matkatoimisto Matka-Miettisestä. — Tässäkin vaiheessa kesää kiinnostuneita yhteydenottoja tulee päivittäin, Mitrunen sanoo. Mitrusen mukaan matkat menevät aina kaupaksi tavallista nopeammin, jos alkukesän sää on huono. Näin kävi myös tänä kesänä. — Nämä kelit tekevät sen, että ihmiset haluavat matkailla. Moni haluaa varmistaa, että saa ainakin yhden lämpimän viikon, Mitrunen kertoo. Matkoja on vielä jäljellä, mutta myöhäinen matkanvaraaja joutuu todennäköisesti tyytymään loppukesän matkaan. — Heinäkuussa ei ole enää kuin joitakin hajapaikkoja. Elokuun puolella matkoja on vielä paremmin tarjolla, Mitrunen sanoo. Mitrusen mukaan tänä kesänä erityisen suosituksi kohteeksi on noussut Kroatia. Muutkin lämpimät rantakohteet kiinnostavat, kuten esimerkiksi Manner-Espanja, Mallorca ja Kreikka. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/29/Kolea%20kes%C3%A4s%C3%A4%C3%A4%20on%20vauhdittanut%20ulkomaanmatkojen%20myynti%C3%A4%20%E2%80%94%20matkoja%20j%C3%A4ljell%C3%A4%20en%C3%A4%C3%A4%20elokuulle/2017322412228/4