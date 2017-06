Uutinen

Kymen Sanomat: Uudet autot jatkossa katsastukseen kahden vuoden välein Yksityiskäytössä olevien henkilö-, paketti- ja erikoisautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusten väli harvenee. Valtioneuvosto antoi keskiviikkona asetuksen, jonka mukaan jatkossa ajoneuvot katsastetaan ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä, ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Yli 10 vuotta vanhat ajoneuvot katsastetaan jatkossakin vuosittain. — Katsastusasetuksen uudistuksen tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea ja tuoda säästöjä. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen, koska katsastusvälien harvennus koskee pääasiassa uusia ajoneuvoja, joissa tekniset viat ovat harvinaisia, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa tiedotteessa. Asetus tulee voimaan ensi vuoden toukokuussa. Asetuksen voimaantulon jälkeinen katsastus suoritetaan nykyisellä mallilla. Katsastusvälien lisäksi muuttuu myös katsastuspäivän määräytyminen. Nykyisin viimeinen katsastuspäivä määräytyy käyttöönottopäivän mukaan. Uudessa asetuksessa seuraavan katsastuksen ajankohta riippuu edellisestä katsastuksesta. Myös luvanvaraisessa tavarankuljetuksessa käytettävät traktorit tulevat katsastuksen piiriin. Traktoreiden katsastusväli on niinikään kaksi vuotta. Moottoripyörille ei ole tulossa katsastusvelvollisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa kerrotaan, että katsastuslainsäädännön uudistuksen toinen vaihe on käynnistynyt. Toisessa vaiheessa tarkastellaan muun muassa toimilupasääntelyn keventämistä, eräiden ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuutta ja katsastustoiminnan valvontaan liittyvien sanktioiden keinovalikoimaa. Lue koko uutinen:

