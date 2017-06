Uutinen

Kymen Sanomat: Mussalon liikennevaloja säätelevä induktiosilmukka on hämmentynyt Mussalon satamaa edeltävät liikennevalot ovat jonkin aikaa toimineet epäloogisesti. Hirssaaresta Mussalon satamaan päin vilkuttavat valot palavat vihreinä hyvin lyhyen aikaa, jolloin valoihin pysähtyneet rekat eivät ehdi niistä ajoissa. Kotkan kaupungin sähkövalvoja Ilpo Rinne on ongelmasta tietoinen. Rinteen mukaan tieto on mennyt valojen huollosta vastaavalle urakoitsijalle ja vikaa selvitellään parhaillaan. Rinne ei vielä tiedä, milloin valot saadaan korjattua. — Jotain hämminkiä niissä valoissa on, kun ne toimivat noin. Luulen, että vika on kaistan induktiosilmukassa, Rinne kertoo. Asvaltissa oleva induktiosilmukka havainnoi kaistalla liikkuvia autoja. Jos järjestelmä tunnistaa kaistalla useampia ajoneuvoja, se pitää liikennevalojen vihreää päällä pidempään. Mussalon hämmentynyt induktiosilmukka ei kenties tunnista ajoneuvoja tai se luulee, että autot tulevat toisesta suunnasta. Lue koko uutinen:

