Kymen Sanomat: Meripäivillä varauduttu terrorismin uhkaan Terrorismin uhkaan on varauduttu myös Meripäivien ja Tall Ships Races -tapahtuman turvallisuuden suunnittelussa. Meripäivien turvallisuuspäällikkö Ville Ketonen kertoo, että tapahtuma-alueelle asennetaan tapahtuman ajaksi esimerkiksi turvakameroita, jotka antavat erilaisen perspektiivin turvallisuudenvalvontaan. Turvallisuusjärjestelyt voivat näkyä katukuvassa myös erilaisina ajoesteinä. — Erilaisia liikennejärjestelyjä on tehty kautta aikojen eikä niissä ole mitään uutta, mutta joudumme silti varautumaan esimerkiksi mahdollisuuteen, että joku ajaa väkijoukkoon tahallaan tai vahingossa. Uskoisin että tähän mahdollisuuteen varautuminen näkyy myös katukuvassa eri tavalla kuin aiempina vuosina, Ketonen kertoo. Myös Kaakkois-Suomen poliisin komisario Ilari Van der Steen vahvistaa, että terrorismin mahdollisuuteen varaudutaan muun muassa ajoesteillä. — Meripäivillä on aina ollut poikkeavia liikennejärjestelyjä, mutta tänä vuonna niitä on enemmän kuin aiemmin. Ketonen korostaa myös, että vaikka kaikki turvatoimet eivät yleisölle näy, tehdään turvallisuuspuolella koko ajan paljon asioita, jotta ihmiset voivat vierailla tapahtumissa turvallisesti. Tapahtumien turvajärjestelyissä ongelmana on aina se, miten yleisölle viestitään, että turvallisuuden eteen tehdään paljon töitä paljastamatta kuitenkaan liikaa yksityiskohtia. Lue koko uutinen:

