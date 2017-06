Uutinen

Kymen Sanomat: Meripäivien turvajärjestelyt toteutetaan jälleen laajana viranomaisyhteistyönä Meripäivien ja Tall Ships Races -tapahtuman turvajärjestelyt toteutetaan eri viranomaisten, Meripäivien sekä Meripäivien turvallisuudesta vastaavan Local Crew'n yhteistyönä. Meripäivien ohjelmapäällikkö Tiina Salonen kertoo, että tapahtumien turvajärjestelyt ovat aina ensisijaisesti tapahtuman järjestäjän vastuulla, vaikka eri viranomaisten kanssa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä. Pitkästä kokemuksesta yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa on hyötyä suunnittelussa ja toteutuksessa. — Meripäivillä on jo pitkät perinteet, ja koska tapahtuma on kokoluokaltaan niin mittava, yhteistyö eri viranomaisten kanssa toimii todella hyvin. Tapahtuman turvallisuudesta huolehditaan niin maalla, merellä kuin ilmassakin, Salonen kertoo. Meripäivien turvallisuudesta vastaava Local Crew on vastuussa tapahtuma- ja huvialueiden turvallisuudesta, kun taas poliisi ja muut viranomaiset huolehtivat turvallisuudesta yleisillä paikoilla, kertoo Kaakkois-Suomen poliisin komisario Ilari Van der Steen. Poliisin lisäksi mukana ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Tulli sekä merialueiden turvallisuudesta vastaava merivartiosto. — Viranomaiset tekevät sekä suunnittelussa että toteutuksessa mahdollimman saumatonta yhteistyötä. Viranomaisilla on käytössään oikeastaan koko skaala, Van der Steen summaa. Yleisten paikkojen turvallisuudesta huolehtimiseen virka-apua Kaakkois-Suomen poliisi saa Helsingistä. Lue koko uutinen:

