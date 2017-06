Uutinen

Kymen Sanomat: Lomalla on aikaa lukea — Katso Kotkan kirjaston suositukset kesän lukemiseksi Kesälomalla lukuintoiset tarttuvat siihen romaaniin, joka on pitänyt lukea jo kauan aikaa sitten, tai rentoutuvat jännittävien dekkareiden parissa. Lomalla on enemmän aikaa lukea. Kotkan kaupunginkirjaston osastonjohtaja Anne Ruonala kertoo, että kesällä perinteisesti luetaan kevyempää kirjallisuutta kuin muulloin. — Tosin on myös niitä, jotka haluavat paikata aukkoja kirjalistoissaan, esimerkiksi Finlandia-voittajien kohdalla. Luulen kuitenkin, että ne jotka lukevat paljon, lukevat kesällä yhtä paljon kuin talvellakin, Ruonala kertoo. Ruonala ei ole alkukesästä havainnut kirjaston käytössä eroa. Hän uskoo kolean ja epävakaisen sään vaikuttavan asiaan. — Lämpiminä kesinä dvd-elokuvat seisovat hyllyssä, mutta ei tänä kesänä. Ruonala antoi omat kirjasuosituksensa kesälukemiseksi. 1.Juha Metso ja Matti Tieaho: Kotka — karhea ja kaunis Upea kuvateos, erilainen näkökulma Kotkan historiaan, paikkoihin ja henkilöihin. Yhteensä 50 tarinaa. Paljasjalkainen kotkalainen löytää ihan uutta kotikaupungistaan. Myös hyvä lahjakirja ja tuliainen Kotkasta. 2. Malmqvist, Tom: Joka hetki olemme yhä elossa Ensimmäisen lapsen synnytys ei menekään niin kuin odotettiin: isä palaa kotiin vastasyntyneen lapsen kanssa yksin. Tositapahtumiin pohjautuva riipaiseva tarina siitä, miten nopeasti voi menettää rakkaansa. 3. Haag, Martina: Olin niin varma meistä Raadollisen rehellinen ja tuskallinen avioerokertomus, joka pohjautuu kirjailijan omaan avioeroon. 4. Ferrante, Elena: Loistava ystäväni. Kirja kertoo kahden tytön ystävyydestä sotien jälkeisessä köyhässä Napolissa. Aloittaa neliosaisen Napoli-sarjan, jonka toinen osa on nimeltään Uuden nimen tarina. 5. Manninen, Mari: Yhden lapsen kansa — Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja salatut tyttäret Mitä Kiinassa vuosina 1979-2015 voimassa ollut yhden lapsen laki aiheutti kiinalaiselle yhteiskunnalle. Kirjan alanimeke kertoo jo osan seuraamuksista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/28/Lomalla%20on%20aikaa%20lukea%20%E2%80%94%20Katso%20Kotkan%20kirjaston%20suositukset%20kes%C3%A4n%20lukemiseksi/2017322410526/4