Kymen Sanomat: Kymenlaakson museon uudessa näyttelyssä pääsee hyppimään tsunamipomppulinnaan — taustalla on huoli merten saastumisesta Merja Puustisen ja Andy Bestin Come Hell or High Water -näyttely Kymenlaakson museossa tarkastelee ajankohtaista kysymystä — inhimillisen kulttuurin ja luonnon välistä suhdetta, jossa meri on keskeisellä sijalla. Lauantaina avautuva näyttely koostuu kahdesta suuresta installaatiosta. Rip tide on kookas veistos, joka esittää abstraktia murtuvaa aaltoa. Ilmatäytteinen veistos toimii pomppulinnana, jossa aikuisetkin saavat hyppiä. — Veistoksen valkoiseen pintaan projisoidaan videokuvaa maailman merissä kelluvasta muovijätteestä. Ideana on, että teoksen sisälle mennään oikeasti pomppimaan ja ihmiset käyttävät kaikkia aistejaan. Echos from the deep on yhdeksän metriä pitkä, ilmatäytteinen veistos, jonka muoto muistuttaa traagisesti uponnutta venäläistä ydinsukellusalusta Kurskia. Veistoksen pinta on toteutettu tulostamalla kankaalle rikas kuvio. — Kursk ja Thaimaan tsunami ovat esimerkkejä yksittäisiä ihmisiä koskettavista draamoista, joista on tullut ihmisiä kollektiivisesti koskettavia katastrofeja. Come Hell or High Water -näyttely on esillä Kymenlaakson museossa, Merikeskus Vellamossa 1. heinäkuuta — 17. syyskuuta. Lue koko uutinen:

