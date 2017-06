Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan ja Haminan kirkoissa on vielä vapaita aikoja kesävihkimiselle Kesälauantait ovat suosituimpia vihkipäiviä. Jos naimisiin haluaa karata vielä tänä kesänä, löytyy Kotkan ja Haminan seuduilla vapaita aikoja lähes kaikkiin kirkkoihin. Kotka-Kymin seurakunnassa vapaat ajat sijoittuvat päivälle klo 16 ja 17 aikoihin. Kirkoista eniten vapaita aikoja on Langinkoskella. — Langinkosken kirkko ei ole niin suosittu, kun siellä ei ole keskikäytävää, kertoo Eila Lampinen Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Tänä kesänä Kotkassa erityisesti elokuu on suosittua vihkimisaikaa. Trendi on Lampisen mukaan ollut sama jo muutaman vuoden. — Ennen juhannus oli todella suosittu ajankohta häille. Haminan seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marja-Liisa Maaranen vakuuttaa, että vapaita aikoja löytyy, kunhan pappi saadaan paikalle. — Nuoret yleensä suunnittelevat vihkimisen reilusti aikaisemmin. Ensi kesälle on jo tehty varauksia. Kuitenkin on muutamia, jotka ovat varanneet vihkimisen loppukesään tai alkusyksyyn, Maaranen kertoo. Haminassa heinäkuu on kesäkuukausista suosituin vihkimisajankohta. Maarasen mukaan avioliittoon on tänä kesänä siunattu myös kotona ja kesämökillä. Lue koko uutinen:

