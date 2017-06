Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Marjo Jokipii Sotek-säätiön toimitusjohtajaksi Sotek-säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu kotkalainen Marjo Jokipii. Valinnan on tehnyt Sotek-säätiön hallitus. Jokipii on kasvatustieteen maisteri, joka on työskennellyt Sotekin palveluksessa vuodesta 2008. Tällä hetkellä hän työskentelee työllistämispalveluiden palvelupäällikkönä, kerrotaan säätiön keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa. Jokipii aloittaa työnsä toimitusjohtajana syyskuun alussa, jolloin Sotekin nykyinen toimitusjohtaja Raimo Korjus siirtyy eläkkeelle. Sotek-säätiö on perustettu vuonna 2004. Sen tehtävänä on tuottaa palveluja vaikeasti työllistyville, kuten pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, maahanmuuttajille ja ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille, kerrotaan Sotekin nettisivulla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/28/Kotkalainen%20Marjo%20Jokipii%20Sotek-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20toimitusjohtajaksi/2017322411965/4