Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkaan ja Kouvolaan uusia tekniikan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa alkaa ensi vuoden syksyllä kaksi uutta tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Kotkan kampuksella alkaa uusi projekti- ja myyntijohtamisen ylempään ammattikorkeakoulutututkintoon tähtäävä koulutus. Kouvolassa taas käynnistyy logistiikan ylempi amk-koulutus, joka on Xamkille ensimmäinen tekniikan alan tutkintoon tähtäävä koulutus paikkakunnalla, kertoo Xamk keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa. Koulutuksiin voi hakea kevään 2018 yhteishaussa. Logistiikan koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa ja projekti- ja myyntijohtamisen koulutuksessa 35 aloituspaikkaa. – Ammattikorkeakoulun yksi keskeisistä tehtävistä on aluevaikuttavuus. Aloittamalla logistiikan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen Kouvolassa olemme mukana edistämässä Kouvolan ja koko Kymenlaakson pyrkimyksiä kehittyä merkittäväksi kansainvälisen logistiikan solmukohdaksi. Samalla tarjoamme meiltä ja muista ammattikorkeakouluista valmistuneille mahdollisuuden täydentää ammatillista asiantuntijuuttaan, toteaa koulutusalajohtaja Matti Koivisto. Kotkassa on tarjolla sekä liiketalouden että tekniikan alan logistiikkaopintoja, mutta Kymenlaaksossa ei ole aiemmin ollut ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa logistiikan koulutusta ammattikorkeakoulussa. Koiviston mukaan kyseessä on alue- ja elinkeinopoliittinen toimi, jolla vahvistetaan Kouvolan talousaluetta ja sen logistiikkakeskittymän kehitystä. – Koulutuksen lisäksi logistiikan hankkeet ovat keskeinen osa Xamkin tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Ammattikorkeakoulussa on kuunneltu myös elinkeinoelämän toiveita. – Saadun palautteen mukaan monilla aloilla tarvitaan entistä enemmän projekti- ja myyntiosaamista sekä niihin liittyviä johtamistaitoja. Vastataksemme tähän kysyntään teknologiaosaamisen johtamisen koulutus päätettiin muuttaa projekti- ja myyntijohtamiseksi. Teknologiaosaamisen johtamisen opinnot aloittaa vielä yksi ryhmä syksyllä 2017, Koivisto kertoo. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa uskotaan uuden koulutuksen kiinnostavan, esimerkiksi Kouvolan logistiikka-alueen sijainnin vuoksi. – Kouvolan kaupunki kehittää yhtenä kaupungin kärkihankkeena Suomen ainoaa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaalia, jonka odotetaan lisäävän koko maakunnan logistista vetovoimaa ja parantavan logistiikka-alueen palvelutasoa entisestään, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva Kouvolan kaupungilta sanoo. Lue koko uutinen:

