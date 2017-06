Uutinen

Kymen Sanomat: Jos lapsi vetää herneen nenään, pitää lähteä lääkäriin — Katso täältä vinkit lasten tapaturmien ensihoitoon Erilaiset vahingot ja tapaturmat ovat mahdollisia lapsiperheiden kesänvietossa. Lastentautien erikoislääkäri Tero Kontiokari kertoo Mehiläisen tiedotteessa nopeat ohjeet ensiapuun ja sen, milloin on syytä lähteä välittömästi lääkäriin. 1. Herne nenässä Lapset työntävät usein pieniä esineitä nenäänsä. Jos nenässä oleva herne tai muu esine on näkyvissä ja siitä saa otteen pinseteillä, sen voi vetää itse pois. Itkuinen säikähtänyt lapsi vetää usein sisään hengittäessään esineen syvemmälle nenään. Jos esinettä ei näe tai se on poisottoyrityksessä painunut syvemmälle, kannattaa lähteä lääkäriin. Esineet poistetaan lääkärissä yleensä puudutuksessa pihdeillä. Vaikeimmat terävät tai syvälle takanieluun kulkeutuneet esineet voivat vaatia leikkaussalireissun. 2. Patteri vatsassa Pariston nieleminen vaatii aina käynnin lääkärissä, jossa paristojen kulkua suolistossa voidaan seurata röntgenkuvan avulla. Jos paristo ei kulkeudu suoliston läpi itsekseen noin 2 vuorokauden kuluessa, sen poistoa tulee harkita tähystämällä tai leikkauksella. Useimmat nappiparistot ovat emäksisiä ja voivat ruoansulatuskanavassa liuetessaan aiheuttaa syöpymävamman. Suurin osa lapsen nielemistä taipuisista ja pehmeistä esineistä tulee ulos ulosteen mukana 2-4 vuorokauden kuluessa. Tarvittaessa tyhjenemistä voi myös kiihdyttää lääkkeillä. 3. Sormet kuumassa grillissä Grillit, nuotiot ja mökkisaunat voivat aiheuttaa palohaavoja. Ensihoitona palokohtaa kannattaa viilentää juoksevassa vedessä 15—20 minuutin ajan. Veden ei tarvitse olla jääkylmää — riittää, kun se on ihmisen iholämpöä viileämpää. Vasta jäähdyttämisen jälkeen lähdetään lääkäriin. Suositeltavaa on, että kaikki lasten palovammat käytetään lääkärin arvioitavana. 4. Murtumat Pyörällä tai potkulaudalla temppuillessa ja kaatuessa saattavat ranteet ottaa osumia ja seurauksena olla murtuma. Tyypillinen rannemurtuma syntyy kämmenen ottaessa painon vastaan kaaduttaessa. Värttinäluun pää voi murtua, ranne turpoaa ja on koskettaessa arka eikä lapsi suostu käyttämään kättä. Kaikissa murtumaepäilyissä kipukohta kannattaa sitoa liikkumattomaksi esimerkiksi kantositeellä, tukilastalla tai sidoksella. Murtumaa hoidetaan joko kipsillä tai leikkauksessa. 5. Ampiaisen pisto Ampiaisen piston myrkky aiheuttaa välittömästi voimakkaan kivun ja turvotusta. Pistokohta laitetaan lepoon, kylmäkompressi voi lievittää kipua. Ampiainen vie pistimen mennessään, joten sitä ei tarvitse poistaa. Mehiläisen pistin sen sijaan jää ihoon ja kannattaa nypätä pois. Jos pistoja saa toistuvasti, voi allergisoitua ampiaisen tai mehiläisen myrkylle. Silloin on riskinä anafylaksia eli reaktio, joka pahimmillaan voi uhata henkeä. Anafylaksiaan on varauduttava lääkärin määräämällä adrenaliini-injektorilla. Lue koko uutinen:

