Kymen Sanomat: Ismo Haavisto juhlakonsertissa Navetta Bluesissa Pyhtäällä Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Ismo Haavisto teki 13-vuotiaana ensimmäisen blueskeikkansa ravintola Torvessa Lahdessa. Tätä merkkipaalua lahtelainen bluesmuusikko juhlistaa juhlakonsertein, joista yksi pidetään Pyhtäällä ensi lauantaina. Konsertissa esiintyy Haaviston lisäksi viisimiehinen juhlaorkesteri, jonka erikoisvieraana on virolainen slidekitara-virtuoosi Andres Roots. Konsertissa kuullaan pääsääntöisesti Haaviston omia kappaleita uusina sovituksina, mutta mukana on myös muutamia uraan merkittävästi vaikuttaneita bluesklassikoita. Haaviston juhlakonsertti ”The First 30 Years Of Blues” on osa Navetta Blues -tapahtumaa, joka järjestetään nyt kolmannen kerran Pyhtäällä. Kokoonpano juhlakonsertissa on Ismo Haavisto, laulu, huuliharppu, kitarat ja yksirivinen haitari, Mikko Järvinen, rummut, Ville Vallila, basso, taustalaulu, Masa Orpana, saksofoni, Jykä Ahola, trumpetti ja Andres Roots kitara. “The First 30 Years Of Blues” - Ismo Haaviston juhlakonsertti pidetään Navetta Blues -tapahtumassa Pyhtäällä lauantaina 1. kesäkuuta kello 18.30. Lue koko uutinen:

