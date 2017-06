Uutinen

Kymen Sanomat: Hannah Honkanen haluaa etsiä koulujen lakkautukselle vaihtoehtoisia ratkaisuja Haminan lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan uusi puheenjohtaja Hannah Honkanen tarttuu toimeen hyvällä ja luottavaisella mielellä, vaikka haasteita onkin edessä. Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista sekä lukiokoulutuksesta ja ammatillisen koulutuksen seurannasta. Tulevalla kaudella valiokunta joutuu mahdollisesti miettimään koulujen lakkautuksia. — En olisi itse ihan vielä lakkauttamassa mitään koulua. Haluan olla mukana keskustelussa ja selvittää, millaisia muita ratkaisuja olisi löydettävissä, Honkanen kommentoi. Päätöksiä tehtäessä Honkanen pitää yhteistyötä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa tärkeänä. Hän toivoo, että asioista voitaisiin tehdä yhteisiä päätöksiä, joiden takana myös oppilaiden vanhemmat voisivat seistä. Valiokuntatyöskentelyssä Honkanen haluaa edistää sitä näkökulmaa, että nuoret nähtäisiin kaupungissa voimavarana. — Viime vuosina nuorten asioihin on panostettu todella vähän, joten toivoisin, että nuoret huomioitaisiin paremmin kaupunkistrategiassa, Honkanen sanoo. Honkanen painottaa, että jokaiselle nuorelle tulisi voida taata yksilöllinen polku peruskoulusta työelämään asti. — On aika paljon nuoria, erityisesti poikia, jotka jo yläkouluikäisinä putoavat pois pulkasta. Yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä on saada katkaistua nuorten syrjäytymiskehitys mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kymen Sanomien sarjassa esitellään kaikkien lehden levikkialueen kuntien lauta- ja valiokunnat. Lue koko uutinen:

