Uutinen

Kymen Sanomat: HP:n naisille ”hyvä voitto huonolla pelillä” HP:n naisjoukkue paranteli asemiaan pesäpallon suomensarjassa tänään, kun se kukisti Vallikentän paikallisottelussa Kuusankosken Puhdin 2—1 (1—5, 2—1, 1—0).HP nousi väliaikaisesti sarjan kärkipaikalle, mujtta Hämeenlinnan Paukku ottanee pian paikkansa takaisin kolme rästiottelunsa turvin.— Huono peli, mutta joskus on hyvä voittaa tälläkin tavalla, HP:n pelinjohtaja Jussi Toikka tiivisti.— Ulkopeli oli hyvää, mutta sisällä emme saaneet oikein mitään aikaan.Avausjakso ratkesi jo ensimmäisessä vuorossa Puhdissa pelaavan HP:n kasvatin Noora Pehrmanin läpilyöntiin, joka toi kolme juoksua. Toisella jaksolla HP:n ulkokenttä piti vieraat (ja Pehrmanin) yhdessä juoksussa, ja tutut ratkaisijat Emmi Simonen ja Nea Forsell löivät jaksovoittoon tarvitut juoksut.Supervuoron päätti Simonen, joka kotiutti Petra Pakkasen.Pelinjohtaja Toikkakin oli loppujen lopuksi tyytyväinen.— Arvokas voitto tämä on, sillä Puhti on hyvä joukkue. Kunhan sarja on lopussa, Puhti on varmasti neljän parhaan joukossa. Lue koko uutinen:

