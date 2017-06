Uutinen

Kymen Sanomat: HP voitti — mutta Siilinjärvi karkasi lisää Haminan Palloilijat on voittanut Jyväskylän Kirin Ykköspesiksen vierasottelussaan 2—1 (6—5, 1—4, 1—0). Ratkaisu syntyi supervuorossa, kun HP:n nuori lukkari Jesse Eskelinen kotiutti kahden palon tilanteessa Henri Heikkilän. HP jatkaa vahvasti sarjakakkosena, mutta suoran nousun kannalta Siilinjärven Pesis taitaa mennä liian lujaa. SiiPe voitti tänään kotonaan Lievestuoreen 2—0, ja kasvatti eron HP:hen jo kymmeneen pisteeseen. Sijoille 2—5 sijoittuneet pääsevät pelaamaan paikasta superpesiskarsinnassa. HP:n ero viidentenä olevaan Muhokseen on kahdeksan ja kuudentena olevaan Manse-Pesikseen yhdeksän pistettä. Muhos on pelannut yhden ottelun HP:tä enemmän ja Tampere kaksi HP:tä vähemmän. Ilman tukipilareihinsa kuuluvaa Juha Toikkaa pelannut HP ei päässyt Jyväskylässä helpolla. Isännät johtivat avausjaksoa jo 4—1, mutta HP kiristi loppuvuoroissa ohi. Jakson voittojuoksun löi jokeri Simo Vanhala ja toi etenijänä ei-niin-kovin-tunnettu Ville Aalto. Myös toisella jaksolla HP joutui alussa takaa-ajajaksi, eikä nousu toista kertaa onnistunut. Kolmoselle asti haminalaiset saivat miehiä, mutta kotiutukset olivat vaisuja. Etenkin sarjan lyöjätilaston kakkosella Juha Leskisellä oli heikompi päivänsä (0/7). – Ei ne huonoja lyöntejä olleet, mutta Kiri oli ulkona hyvä. He olivat opetelleet läksynsä ja niiden räpylä piti tänään hyvin, HP:n kakkospelinjohtaja Vesa Toikka sanoi. Supervuorossa HP:n ulkokenttä ei päästänyt kiriläisiä edes kolmoselle, mutta tiukkaa teki omalla sisävuorollakin. Kärjen etenijät Joona Mäkelä ja Jani Ahonen paloivat kolmoselle, mutta HP sai vielä tilaisuuden, kun Otso Mäkelän lyönti saatteli Heikkilän kolmospesälle. Eskelinen tarttui mailaan ja käytti tilaisuutensa. Merkkaamaton lyönti kolmosjatkeelle, Heikkilä kotiin ja kaksi pistettä plakkariin. HP pelaa seuraavaksi sarjamääräysten mukaiset kummalliset ylimääräiset ottelut Siilinjärveä (Haminassa 7.7.) ja Kuopiota (Kuopiossa 9.7.) vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/28/HP%20voitti%20%E2%80%94%20mutta%20Siilinj%C3%A4rvi%20karkasi%20lis%C3%A4%C3%A4/2017322413195/4