Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa lähes kymmenen päivän aurinkoputki – hellelukemiin ei aivan päästä Etelä-Kymenlaaksossa on odotettavissa lähes kymmenen päivää kestävä aurinkoisen sään jakso. Ainoastaan ensi viikon maanantaina ja tiistaina on odotettavissa sadetta, ennustaa Ilmatieteen laitos. Alkuviikosta lämpötila on enimmillään vain 16 astetta. Sääennusten mukaan aurinko paistaa kaikkina muina päivinä, eikä sadetta ole juurikaan luvassa. Puolipilvistä säätä sentään jonkin verran. Tulevana viikonloppuna lämmintä on enimmillään 20 astetta perjantaina. Lämpötila pysyttelee enimmän osan viikkoa 19-20 asteessa.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/28/Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20l%C3%A4hes%20kymmenen%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20aurinkoputki%20%E2%80%93%20hellelukemiin%20ei%20aivan%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4/2017522413136/4