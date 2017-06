Uutinen

Kymen Sanomat: Carean Annikki Niiranen: Onneksi yhteinen tahtotila löytyi Valinnanvapauspilotin hakeminen Kymenlaaksoon on saanut Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungeilta siunauksen. Hakuaika päättyy runsaan viikon päästä 7. heinäkuuta, joten Carean toimitusjohtaja Annikki Niirasen tyytyväisyys päätöksestä on paikallaan. — Hakeminen on tärkeää ja pääseminen on mahdollisuus. Sen ratkaisee ministeriö syyskuussa. Hakevia maakuntia lienee 17, mukaan pääsee 5-8. Mikäli Kymenlaakso pääsee pilottiin, 7.7.2018 kymenlaaksolainen saa valita mistä terveyspalveluja hakee. Asian valmistelussa on suuri työ. Kymen Sanomissa aiheesta keskiviikon lehdessä. Lue koko uutinen:

