Kymen Sanomat: Yle kuvaa uutta sarjaa — mukaan pääsivät muun muassa Katariinan meripuisto ja Sunila Yle kuvaa parhaillaan uutta kulttuuriohjelmaa ja matkaopasta sekä vierailee kohteissa eri puolilla Suomea. Maanantaina ohjelmaa kuvattiin Haminassa ja tiistaina Kotkassa. — Egenland on uusi matkaopas Suomeen. Reittimme määräytyy ihmisten ehdotusten mukaan ja kokoamme niistä nettiin elävän ja kasvavan matkaoppaan. Teemme valituista paikoista, elämyksistä ja ihmisistä yhdessä videopostikortit, jotka leviävät maailmalle, kertoo Ylen toimittaja ja toinen ohjelman juontajista Hannamari Hoikkala. Televisiosarjaa varten pyydettiin suomalaisten ehdotuksia oman paikkakunnan erikoisuuksista, omituisuuksista ja hienouksista. Yksi ohjelmaan ehdotuksensa lähettänyt henkilö on Kotkasta Haminaan muuttanut Hanna Nieminen. Kuvausryhmä haastatteli häntä tiistaina Katariinan meripuistossa. — Kehuin Kotkan ja Haminan seutua ihan yleisesti. Ihanassa Katariinan meripuistossa on jotakin, mikä kuvaa meidän aluettamme, entinen öljysatama ja satama. Erilaiset elementit on säilytetty hienosti ja puistoalue kehittyy koko ajan. Kotkassa kuvausryhmä vieraili Katariinan meripuiston lisäksi myös Sunilassa. Haminassa se tutustui ehkä Suomen pienimpään kirkkoon. — Ainakaan tiedossamme ei ole pienempää kirkkoa. Se oli kooltaan noin 11 neliömetriä. Lue koko uutinen:

