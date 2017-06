Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa pestasi divarista nuorten maajoukkuepelaajan 19-vuotias Elina Oravakangas on naisten korisliigaan valmistautuvan Peli-Karhujen uusin sopimuspelaaja.23 nuorten maaottelua pelannut Oravakangas on 178-senttinen laitahyökkääjä. Hän pelasi viime kaudella helsinkiläisessä Helmi-Basketissa naisten 1. divisioonaa ja A-tyttöjen SM-sarjaa. Menestystä tuli molemmilla rintamilla, sillä Helmi-Basket nousi naisten liigaan ja voitti A-tyttöjen Suomen mestaruuden.Oravakangas teki divarissa 24 ottelussa keskimäärin 9,0 pistettä ja otti 6,6 levypalloa. Matkalla A-tyttöjen mestaruuteen tuleva pekalainen tilastoi lukemat 12,7/11,4/2,6 syöttöä.— Elina on yksi ikäluokkansa lupaavimmista pelaajista Suomessa. Hän oli A-tytöissä koko sarjan paras plus-miinus-tilastossa ja kolmanneksi paras tehotilastossa, PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä sanoo.Peli-Karhuilla on nyt sopimukset viiden pelaajan kanssa. Viimevuotisesta joukkueesta jatkavat 19-vuotias Matilda Mässeli ja 15-vuotias superlupaus Awak Kuier, ja Joensuun Katajasta tulee divarin viime kauden syöttötilaston ykkönen Maria Koskinen, 28. Ensimmäiseksi ulkomaalaisvahvistuksekseen seura pestasi kaksi viikkoa sitten 22-vuotiaan Brittany Crainin.Lähtijöitä — hyviä sellaisia — on varmuudella kolme. Roosa Lehtoranta (Espoo United), Saara Wahlgren (Hyvinkään Ponteva) ja Lotta Richter.PeKa kertoi tänään myös valmentajauutisia: Roope Mäkelä saa kakkosvalmentajakseen Harri Laineen, ja fysiikkavalmennuksesta vastaavat ensi kaudella Max ja Arla Koski. Lue koko uutinen:

