Uutinen

Kymen Sanomat: Kyösti Pietiläinen on kuollut Kotkalainen legioonalaiselämän kuvaaja Kyösti Pietiläinen on kuollut. Hän menehtyi sunnuntaina äkilliseen sairaskohtaukseen. Pietiläinen oli kuollessaan 71-vuotias.Parikymppisenä miehenä sunilalainen Pietiläinen lähti ensin Ruotsiin ja sieltä Oslon kautta merille. Kuuden ja puolen vuoden aikana mies ehti seilata viisi kertaa maailman ympäri ja viettää vuosia Kaukoidässä.Vajaa kolmekymppinen suomalaispoika liittyi ummikkona Ranskan muukalaislegioonaan ja palveli siellä lähes 30 vuotta. Pietiläinen ehti toimia sotapoliisina ja laskuvarjojääkärinä, monesti myös taisteluryhmän johtajana ja palvella eri puolilla Afrikkaa. Pietiläisen kokemuksista on syntyi monta kirjaa. Eläkepäiviään Pietiläinen asettui viettämään Etiopiaan, Addis Abebaan, mutta vieraili Kotkassa lähes joka kesä. Lue koko uutinen:

