Uutinen

Kymen Sanomat: Kyösti Pietiläinen oli tuttu näky Karhulan torilla — lue arkistojuttu vuodelta 2011 Kymen Sanomat on haastatellut Kyösti Pietiläistä viimeksi vuonna 2011, kun hän oli käymässä kotiseudullaan. Tuolloin Pietiläistä haastatelleen toimittajan mukaan Pietiläinen oli tuttu näky Karhulan torilla. Juttutuokion aikana yksi jos toinenkin tuttu tuli paiskaamaan Pietiläisen kanssa kättä. Tuolloisen juttutuokion jälkeen eli elokuussa 2011 Kymen Sanomissa julkaistiin tällainen Anna Lindholmin kirjoittama Pietiläisen haastattelu: Sunilalaislähtöinen Kyösti Pietiläinen on nähnyt maailmaa enemmän kuin moni muu kotkalainen yhteensä. Parikymppisenä kloppina Pietiläinen lähti ensin Ruotsiin ja sieltä Oslon kautta merille. Kuuden ja puolen vuoden aikana mies ehti seilata viisi kertaa maailman ympäri ja viettää vuosia Kauko-Idässä. Villi ja vapaa merimieselämä saattoi Pietiläisen kuitenkin kiperään tilanteeseen. — Sanotaanko näin, että teki mieli vaihtaa maisemaa. Päätin lähteä niin kauas, etteivät koirat perään haukkuisi, Pietiläinen muotoilee ja virnistää. Vajaa kolmekymppinen suomalaispoika liittyi ummikkona Ranskan muukalaislegioonaan. Edelleen — 28,5 palvelusvuotta ja reilut 11 eläkevuotta myöhemmin — Pietiläinen on päätöksestään enemmän kuin hyvillään. — Muukalaislegioona opetti minut elämään hyvin. Pääsin eroon pahoista tavoistani. Pietiläinen on pisimpään muukalaislegioonassa palvellut suomalainen. Palkka-armeijassa mies oli heti kuin kotonaan. Hän oppi ranskan kielen, joskin kantapään kautta, ja yleni nopeasti kouluttajakorpraaliksi. Pietiläinen ehti toimia sotapoliisina ja laskuvarjojääkärinä, monesti myös taisteluryhmän johtajana. Ammattisotilas palveli eri puolilla Afrikkaa: Somaliassa, Kongossa, Norsunluurannikolla, Tchadissa ja Ruandassa. Uran varrelle mahtuvat myös palestiinalaisten evakuointioperaatio Beirutissa vuonna 1982 ja missio Jugoslavian sodan runtelemassa Sarajevossa kymmenen vuotta myöhemmin. Eläkepäiviään vanha sotaratsu on asettunut viettämään Etiopiaan. Raskaita kokemuksiaan hän ei ole halunnut kuitenkaan kuopata — päinvastoin. Pietiläisen, alias legioonalainen Petersin, kokemuksista on syntynyt jo monta kirjaa. Seitsemäs teos, Legioonalainen Peters Ruandassa, ilmestyy 15.9. — Kahdeksaskin kirja on jo valmis. Legioonalainen Peters, aavikon kettu ilmestyy ensi vuonna, Pietiläinen lupaa. Joka vuosi, kesän lämpimimpään aikaan, entinen legioonalainen tulee kolmeksi viikoksi Kotkaan. — Mitäkö silloin teen? Tapaan vanhoja ja uusia tuttuja. Saunon mahdollisimman paljon ja syön suomalaisia herkkuja: tummaa leipää, suolakurkkuja ja silliä! Talvella Pietiläistä ei saisi Suomeen ”vaikka maksettaisiin”. Paluumuuttoa hän ei ole koskaan vakavissaan harkinnut. Etiopiassa odottaa hyvä elämä: kaunis vaimo, pieni tytär ja omakotitalo. Plussana päälle tulevat halvat elinkustannukset. — Ja erinomainen kahvi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/Ky%C3%B6sti%20Pietil%C3%A4inen%20oli%20tuttu%20n%C3%A4ky%20Karhulan%20torilla%20%E2%80%94%20lue%20arkistojuttu%20vuodelta%202011/2017322409613/4