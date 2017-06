Uutinen

Kymen Sanomat: Kouvola tavoittelee Kotkan ja Haminan rinnalla sote-valinnanvapautta — kokeilu voi kaatua perustuslakivaliokunnassa Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantaina hakea sote-uudistuksen valinnanvapauskokeiluun. Kokeilun on tarkoitus alkaa 1. heinäkuuta 2018. Maakunnallisen kokeilun perusidea on, että asiakas voi itse valita, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Asiakas maksaa saman maksun riippumatta siitä, käykö hän julkisessa vai yksityisessä sote-keskuksessa. Kouvolan kaupungin palveluista kokeilussa olisi mukana ensisijaisesti terveysasemien avovastaanottotoiminta. Kymenlaakso mukaan kokeiluun Sairaanhoitopiiri Carean hallitus ja Kotkan sekä Haminan kaupungit ovat jo aiemmin päättäneet hakea mukaan valinnanvapauspilottiin ensimmäisessä haussa, joka päättyy 7. heinäkuuta. Kymenlaakson maakuntahallitus päättää asiasta viimeisenä tämän viikon viikon keskiviikkona. Jos sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy Kymenlaakson mukaan kokeiluun, maakuntaan perustetaan julkinen, yhtiömuotoinen sote-keskus Carean tytäryhtiöksi. Yhtiö saa pääomansa valtionavustuksesta tai Carean varoista. Valtionavustuksen on arvioitu olevan 6—10 miljoonaa euroa. Kaupunkien henkilöstöä siirtyisi uuteen yhtiöön vuoden päästä heinäkuussa. Kokeilu koskisi Kouvolassa 34:ää terveyskeskuslääkäriä, 44:ää fysioterapeuttia ja 39:ää sairaanhoitajaa. Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen päätöksen Kymenlaakson kunnista Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä jäävät kokeilun ulkopuolelle, koska ne ovat ulkoistaneet palveluitaan Attendolle. Valtaosa eli 94 prosenttia maakunnan asukkaista asuu Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Kaupunginvaltuustot päättävät lopullisesti kokeiluun lähdöstä ja sote-toimintojen siirtämisestä Carealle sen jälkeen, kun valtionavustuspäätös on saatu. Kymenlaakson koko sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy uuden maakuntahallinnon vastuulle aikaisintaan vuoden 2019 alussa. Perjantaina selviää, mitä valinnanvapausmallista jää jäljelle Ensimmäisenä valinnanvapauden piiriin tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja neuvonta, terveystarkastukset, lääkärin ja hoitajien vastaanotot ja kuntoutustarpeen arviointi. Täysimääräinen valinnanvapaus tulee lakiehdotuksen mukaan voimaan 1. tammikuuta 2023. Jos ministeriö ei valitse Kymenlaaksoa pilottimaakunnaksi tai sote-uudistuksen lainsäädäntö ei etene eduskunnassa, kaupungit ja Carea ovat päättäneet luopua kokeilusta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antaa perjantaina 30. kesäkuuta lausuntonsa valinnanvapauslakiehdotuksesta ja maakuntalaista. Lausunto voi vaikeuttaa valinnanvapausmallin etenemistä. — Se mitä valinnanvapaudesta jää jäljelle perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen, määrittää, miten pilotointi voidaan toteuttaa, sanoo Kymenlaakson maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Lehtinen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/Kouvola%20tavoittelee%20Kotkan%20ja%20Haminan%20rinnalla%20sote-valinnanvapautta%20%E2%80%94%20kokeilu%20voi%20kaatua%20perustuslakivaliokunnassa/2017522405848/4