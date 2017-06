Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa Sapokassa soi rock ja blues lauantaina Kotka Rock'n Blues ry on järjestänyt jo seitsemänä kesänä koko päivän musiikkitapahtuman. Viime vuotiseen tapaan tapahtuma on tänä vuonna Sapokan merellisissä maisemissa. Sapokan torin täyttää lauantaina Sapokka Rock'n Blues -tapahtuma, jossa kuullaan monipuolisesti kotkalaista rockia ja bluesia. Jatkot pidetään lahden toisella puolella illalla Marina Cafe Laiturin lavalla. Päivän aikana lavalla nousee yhteensä kahdeksan eri bändiä, ja jatkoilla esiintyy vielä kaksi bändiä. Esiintyjät vaihtuvat noin tunnin välein keskipäivästä alkaen. Kotka Rock´n Blues ry edistää paikallista musiikkikulttuuria järjestämällä jami-iltoja, bändi-iltoja sekä erilaisia tapahtumia, ja tarjoamalla paikallisille muusikoille esiintymismahdollisuuksia. Yhdistys on perustettu vuonna 2010. Sapokka Rock'n Blues -tapahtuma järjestetään lauantaina 1. kesäkuuta kello 12.00-23.00. Lue koko uutinen:

