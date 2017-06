Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaispariskunnan tekemää Pöyrööt-sarjakuvaa käännetään japaniksi Kotkalaispariskunnan tekemää Pöyrööt-sarjakuvaa on alettu kääntää japanin kielelle. Liisa ja Arttu Seppälä kertovat tiedotteessa, että peripohjalainen sarjakuva on kiinnostanut japanilaisia sen syntyajoista lähtien. Sarjakuvan kääntäjänä toimii suomessa pitkään asunut japanilainen kääntäjä. Yrityksensä Avot Desing Oy:n nettisivuilla pariskunta kertoo, että sopivan kääntäjän etsimiseen meni kaksi vuotta. Sarjakuvan kääntäminen japanilaiselle Kansain-murteelle oli kääntäjän idea. Pöyrööt-sarjakuvaa tehdään japanilaisille tutuksi sosiaalisen median kautta. Samaan aikaan sarjakuvasta kootaan japaninkielistä kirjaa, jota viedään myöhemmin isoille kirjamessuille. — Sarjakuvamarkkinat ovat Japanissa valtavat. Tärkeintä on löytää oikeat yhteistyökumppanit ja etsiä kirjoillemme sopiva kustantaja, sarjakuvan kuvittaja Liisa Seppälä sanoo. Pöyrööt ilmestyy säännöllisesti esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuudessa ja Ilkassa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/Kotkalaispariskunnan%20tekem%C3%A4%C3%A4%20P%C3%B6yr%C3%B6%C3%B6t-sarjakuvaa%20k%C3%A4%C3%A4nnet%C3%A4%C3%A4n%20japaniksi/2017322407033/4