Kymen Sanomat: KTP voi nousta tänään kärkeen — Tyyskä ja Nykänen palaavat avaukseen KTP:llä on tänään mahdollisuus nousta Kakkosen A-lohkon kärkeen — ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Kotkalaiset kohtaavat Lappeenrannassa kärkipään kahinassa sarjakolmonen PEPO:n.KTP on ääritasaisessa (seitsemän parasta neljän pisteen sisällä) sarjassa neljäntenä, mutta vain kaksi pistettä kärjessä olevasta Klubi 04:stä jäljessä. PEPO on pisteen KTP:tä edellä, joten illan ottelun voittaja komeilee huomisaamun lehdissä sarjataulukon ylimmäisenä.KTP saa avauskokoonpanoon mukaan kaksi paikallista avainpelaajaa, kun Marko Tyyskä ja Juho Nykänen ovat toipuneet vaivoistaan pelikuntoisiksi. Saku Kvist sensijaan kärsii vielä pelikieltoa Legirus Inter -ottelun ulosajon seurauksena.KTP:n avauskokoonpano Kimpisen kentällä kello 18.30 alkavassa ottelussa on:Jiri Koski; Tiago Moura, Sebastian Dolivo, Topi Pasi, Manel Gasparin; Juho Nykänen, Marko Tyyskä, Quincy Osei, Lucas; Driton Shala ja Ousman Jarju.Vaihdossa ovat Ville Särkkä, Oskari Pasanen, Niko Ikävalko, Onur Celik, Joni Ruuskanen ja Anton Eerola. Lue koko uutinen:

