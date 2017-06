Uutinen

Kymen Sanomat: Joka neljäs kaasuttaa ylinopeutta tietyömailla Ylinopeuden ajaminen tietyömailla on yleistä. Infrarakentamisen toimiala- ja työnantajajärjestö Infra ry:n tiedotteen mukaan joka neljäs kuljettaja ajaa 30 kilometrin rajoitusalueella rikesakkorajan ylittävää nopeutta. Autojen ylinopeudet tietyömailla vaarantavat työntekijöiden turvallisuuden. Infra ry:n mukaan taustalla on liikennekurin höltyminen, kuljettajan velvollisuuksien unohtuminen ja piittaamattomuus. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen aluevastaava Risto Hämäläinen muistuttaa, että tietyömaiden nopeusrajoitukset pyritään asettamaan työn ja paikan vaarallisuuden mukaan. Esimerkiksi vielä viime viikolla työn alla olleen Hyväntuulentien korjauksen aikana nopeusrajoitus oli 30 km/h myös öisin. — Päädyimme siihen, ettei rajoituksia poisteta yöksi tiellä liikkujien vuoksi. Emme halunneet ottaa riskiä, että joku ajaa tieltä viereiseen monttuun. Pitää myös huomioida autojen todellinen nopeus. Kolmenkymmenen alueella ajetaan keskimäärin neljääkymppiä tai neljääkymmentäviittä, Hämäläinen kertoo. — Nopeusrajoituksia tietyömailla pitää noudattaa oman turvallisuuden ja työntekijöiden turvallisuuden vuoksi. Ei se niin paljon matkaa hidasta. Antti Vidgren YIT Rakennus Oy:stä kertoo, etteivät ihmiset tunnu arvostavan tiellä näkyviä keltaisia vilkkuja. Läheltä piti -tilanteita syntyy hänen kokemuksensa mukaan silloin tällöin. — Vilkkujen käyttö on lisääntynyt niin paljon, että ehkä ne ovat kokeneet inflaation. Varsinkin pitkäaikaisissa tietyömaissa ihmiset kyllästyvät. Tietyömaiden turvallisuutta on pyritty kehittämään esimerkiksi törmäysvaimentimilla, jotka kolaritilanteessa menevät lyttyyn ja ottavat vastaan syntyvän liike-energian. Törmäysvaimentimen käyttö on Vidgrenin mukaan moottoriteiden tietöissä pakollista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/Joka%20nelj%C3%A4s%20kaasuttaa%20ylinopeutta%20tiety%C3%B6mailla%20/2017322403447/4