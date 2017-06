Uutinen

Kymen Sanomat: Itärajan yli yritetään laittomasti useimmiten Kaakkois-Suomessa — hyvin harva pääsee Suomeen asti Venäjältä yritetään laittomasti Suomeen entistä useammin. Paine on kovinta Kaakkois-Suomessa, jossa estetään noin 250 laitonta rajanylityksen yritystä vuodessa. — Viime vuosina on ollut selvä trendi, että kokeilijoiden määrä kasvaa. Täysin tarkkoja lukuja ei ole, koska Venäjä laskee omalla puolellaan pysäytetyt rajan ylittäjät hieman eri tavoin, Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, Eversti Ismo Kurki kertoo. Suomeen asti pääsevien määrä vaihtelee vuosittain kymmenen ja 20:n välillä, mutta suurin osa pysäytetään jo Venäjällä. Laittomien rajanylitysten kasvu näkyy juuri Venäjän puolella rajaa. Kaakkois-Suomi on suurimman uhan alue, koska täällä laillinenkin liikenne on vilkkainta. Lisäksi Viipurin läheisyys merkitsee sitä, että myös maastorajojen ylittäjiä on paljon. Portti Eurooppaan Paineen kasvua rajalla selittää rajavartioston mukaan Euroopan pakolaiskriisi sekä Venäjän talouden heikot näkymät. Valtaosa Lähi-idästä tulevista turvapaikanhakijoista saapuu Suomeen Euroopan unionin sisärajojen kautta, mutta Lähi-idän konflikteja pakenevat ihmiset näkyvät myös itärajalla. Sotaa ja väkivaltaisuuksia pakenevien ihmisten lisäksi tulijoita on monista Afrikan maista, joissa on tavallisesti hyvin korkea syntyvyys ja pulaa elinkeinoista. Venäjän talouden huonot vuodet taas ovat ajaneet liikkeelle vierastyöläiset, joita on maassa yli kymmenen miljoonaa. Suomi on vierastyöläisille yleensä vain kauttakulkumaa, sillä useimmat pyrkivät Keski-Eurooppaan. Tyypillisesti vierastyöläiset ovat peräisin Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista, joten heillä on Venäjällä pysyvä oleskelu- ja työlupa. Vuoden 2015 jälkeen töitä on ollut tarjolla nihkeästi, joten Eurooppa houkuttelee vierastyöläisiä. — Erityisesti ruplan romahtaminen osui vierastyöläisiin, sillä he lähettävät tienestinsä perheilleen dollareissa. Toisaalta vierastyöläisten lähtemistä estää välimatka, sillä Euroopasta on pitkä matka vierailla kotona perheiden luona, Kurki sanoo. Väärillä papereilla tai maastosta Suurin osa pyrkii maahan itsenäisesti muutaman hengen ryhmässä tai yksin. Kolmen viikon takaisen Saimaan kanavan ihmissalakuljetuksen kaltaiset suuret piilotustapaukset ovat harvinaisia. — Suomeen yritetään maastorajoja pitkin ja rajanylityspaikkojen kautta väärennettyjen papereiden ja viisumien kanssa, everstiluutnantti Marko Saareks. Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Ismo Kurki arvelee, että myös uusia piilottamistapauksia paljastuu jatkossa. — Rikolliset voivat tienata ihmissalakuljetuksilla todella paljon ja tulijoita kyllä riittää. Siksi pitäisin ihmeenä, jos näitäkin ei tulisi lisää, Kurki sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/It%C3%A4rajan%20yli%20yritet%C3%A4%C3%A4n%20laittomasti%20useimmiten%20Kaakkois-Suomessa%20%E2%80%94%20hyvin%20harva%20p%C3%A4%C3%A4see%20Suomeen%20asti/2017522405843/4