Kymen Sanomat: Himokuntoilijankin kannattaa liikkua matalilla sykkeillä — matalatehoinen liikunta on auttaa palautumaan varsinaisista harjoitteista Nykyajan trendi on liikkua kovaa ja paljon. Moni kuntoilija unohtaa kuunnella itseään ja harjoittelee kuin viimeistä päivää, vaikka tekee samalla päivittäin kahdeksan tuntia töitä. Kilpaurheilija sen sijaan voi keskittyä pelkästään harjoitteluun ja kilpailemiseen. Hän saattaa saada treenaamisestaan jopa palkkaa. — Liikunta on kaksiteräinen miekka. Sen kanssa pitää olla varovainen, koska se koukuttaa niin paljon. Tulee hormonaalisia reaktioita, ja unohdetaan itsensä kuuntelu kokonaisvaltaisesti, sanoo urheiluhieroja ja kilpakuntoilija Juuso Jaatinen. Työelämä voi olla monella hektistä, mutta sen ohessa päivittäistä treeniä voi tulla jopa neljä tuntia. Lisäksi pitäisi hoitaa vielä perhettä, tehdä ruokaa ja leikata nurmikko. Vaikka tuntuisi, että kaikki treeni puree ja onnistuu todella hyvin, pitää muistaa, ettei koko ajan voi mennä niin. Pitää muistaa realiteetit. Pitää muistaa myös katsoa omia palautumismetodeja ja tarkkailla ruokavaliota. Matalatehoinen palauttava liikunta on harjoittelun rinnalla tärkeää. Silloin esimerkiksi kävellään, sauvakävellään tai käydään uimassa, tehdään jotain muuta kuin seurataan sykemittaria ja kelloa. — Matalatehoinen liikunta on todella tärkeää, mutta sitä tehdään ihan liian vähän. Siitä ei puhuta kahvipöytäkeskusteluissa. Puhutaan vain treenitunneista, jotka suomalaisella mielenlaadulla tarkoittavat kovaa suorittamista. Kunto tulee rakentaa vähitellen ja maltilla, Jaatinen toteaa. Matalatehoinen liikunta auttaa kovista harjoitteista syntyneiden happojen poistumista elimistöstä. — Kun liikutaan välillä matalilla tehoilla, myös varsinaisen treenaamisen laatu pysyy parempana. Silloin saa itsestään paremmin irti. Matalatehoiseen liikuntaan kuuluu myös venyttely jumpat, jooga ja pilates, joka on myös kehonhuoltoa. Sopiva kesto palauttavalle harjoitukselle on puolesta tunnista puoleentoista. — Itsekin tiesin, että kisan jälkeisenä päivä olen aika hapoilla. Ei tuntunut mielekkäältä lähteä tekemään mitään, vaan korvasin harjoituksen ihan kävelylönköttelyllä, kilpapyöräilyä harrastava Jaatinen kertoo. Palauttavat harjoitukset auttavat pysymään terveempänä, jolloin pystyy tekemään pidempiä harjoitusjaksoja. — Se koskee myös kuntoilijoita. Useasti vain urheilijat mieltävät näin, kuntoilija ei välttämättä ymmärrä, miksi pitäisi lähteä kävelemään, vaikka on juuri juossut kovaa kaksi tuntia. Jaatinen itse on huomannut ryhtinsä parantuneen, kun hän on ottanut kävelyn korvaavaksi tai oheisharjoitteeksi. Pyöräilyssä lonkkaniveltä koukistavat lihakset ovat taipuvaisia kireyteen. Kävellessä niiden toiminta on luonnollisempaa, koska silloin liikutaan pystymässä asennossa. Voimailijoilla kuormittuvat puolestaan nivelet. Heille on hyötyä uinnista, jossa vedenpaine hoitaa niveltä ympäröiviä lihaksia. Lue koko uutinen:

