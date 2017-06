Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan asevarkaudesta epäilty nelikko vangittiin, useita aseita edelleen kateissa Kymenlaakson käräjäoikeus on vanginnut neljä ihmistä Haminan lauantaisesta asevarkaudesta epäiltyinä. Kolmea miestä ja yhtä naista epäillään törkeästä varkaudesta ja ampuma-aserikoksesta. Tutkinnanjohtaja Kai Virtanen kertoo poliisin tiedotteessa, että yksi varastettu käsiase on saatu takaisin, mutta useita aseita on yhä kateissa. Epäillyt vangittiin tutkinnanjohtajan vaatimuksesta. Aseet vietiin Haminan Paijärvellä sijaitsevasta omakotitalosta lauantai-iltana noin kello 20.00. Omakotitaloon murtautuneet varastivat useita aseita. Noin kaksi tuntia myöhemmin, kello 22:n jälkeen, Kotkan Karhulassa otettiin kiinni useita henkilöitä. Epäillyt otettiin kiinni pitserian edustalta. Epäiltyjen kerrottiin liikkuneen viininpunaisella Volvo S80:llä ja harmaalla BMW 523:lla. Poliisi toivoo edelleenhavaintoja Paijärven tapaukseen liittyen. Sähköpostitse havaintoja voi lähettää osoitteseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 447 9574. Ei yhteyttä Hylksaaren asevarkauteen Virtasen mukaan Paijärven asevarkaus ei näytä liittyvän Haminassa kesäkuun alussa tapahtuneeseen röyhkeään asevarkauteen. Kesäkuun 8. joukko haminalaisia miehiä murtautui omakotitaloon Hylksaaressa ja varasti sieltä asekaapin, jossa oli useita metsästysaseita. Hylksaaren asevarkaat pakenivat varastetulla veneellä Pyhtäälle, jossa heidät otettiin kiinni mittavan poliisioperaation jälkeen. Asekaappi ja siinä olleet aseet löydettiin myöhemmin merestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/Haminan%20asevarkaudesta%20ep%C3%A4ilty%20nelikko%20vangittiin%2C%20useita%20aseita%20edelleen%20kateissa/2017322408675/4