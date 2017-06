Uutinen

Kymen Sanomat: Härniemen laituri valmis Kotkan superviikkoa varten Härniemen laiturialue on vuoden kestäneiden korjaustöiden jälkeen täysin valmis heinäkuun Meripäiviä ja Tall Ships Racesia varten. Rakennuttajapäällikkö Ville Suni Kotkan kaupungin teknisistä palveluista kertoo, että Härniemen laituri saatiin päällystettyä koko pituudeltaan ennen juhannusta. Se on näin suuren tapahtumaviikon edellyttämässä kunnossa. Erilaisia asvalttipinnan korjauspaikkauksia tehdään vielä muualla Kantasataman alueella. Tämän ja ensi viikon aikana vanhan asvaltin kunnossapitotöitä tehdään Pohjoislaiturilla, Välilaiturilla sekä Itälaiturilla. Kaikki laiturit on varattu Tall Ships Racesin aluksia varten ja meripäivätapahtumat levittäytyvät myös aiempaa laajemmalle alueelle. — Koko tapahtuma-alue kartoitetaan tarkasti ja katsotaan, missä pitää paikkailla. Mitään isompaa työtä ei kuitenkaan ole enää tiedossa, kertoo rakennuttajainsinööri Petri Lampinen. Hän on myös Meripäivien tekninen valvoja. Joitakin ensimmäisiä Meripäiviin liittyviä rakennelmia ryhdytään pystyttämään edeltävänä viikonloppuna. Härniemen laiturialue ehti olla suljettuna yli kaksi vuotta huonon kunnon takia. Vuosien mittaan oli vanhaan laituriin vähitellen kertynyt pahoja painaumia ja syöpymiä. Kunnostustöillä haluttiin estää täyttömaiden kulkeutuminen laiturialueen taustan puolelta mereen. Korjaustyöt koostuivat muun muassa massojen vaihdoista, betonivaluista ja teräsponttiseinän rakentamisesta. Kokonaiskustannusarvio vielä myöhemmin tehtävien töiden kanssa on lähes seitsemän miljoonaa euroa.

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/27/H%C3%A4rniemen%20laituri%20valmis%20Kotkan%20superviikkoa%20varten/2017322407600/4