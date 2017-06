Uutinen

Kymen Sanomat: Vanha Rauta ei päässyt yrityssaneeraukseen Haminan Vanha Rautakauppa Oy:n yrityssaneeraushakemus on hylätty käräjäoikeudessa. Päätös merkitsee, että yhtiötä koskeva konkurssiprosessi lähtee etenemään. Yhtiö haki yrityssaneeraukseen maaliskuun lopussa ja viisi päivää myöhemmin velkojiin lukeutuva verottaja jätti konkurssihakemuksen. Toimitusjohtaja Mika Urpalainen sanoo käräjäoikeuden päätöksen olevan iso pettymys. — Kaikki mahdollinen on tehty yhdessä henkilökunnan kanssa, jotta yritys saisi jatkaa. Nyt tilanne on se, että varastossa olevaa tavaraa myydään, mutta mitään uutta ei tilata. Viikko tai pari ovat ovet vielä auki, kunnes yhtiö on asetettu konkurssiin ja konkurssipesälle määrätään pesänhoitaja, joka päättää jatkotoimista, kertoo Urpalainen. Haminan Vanhan Rautakaupan perustamisvuosi on 1919. Tällä vuosikymmenellä toimintaa on rasittanut vuonna 2010 tehty miljoonainvestointi kiinteistön laajennukseen. Tulos on painunut alaspäin vuodesta 2012 lähtien. Urpalainen omistaa Loviisan Rautakauppa Oy:n, joka myös on hakenut yrityssaneeraukseen. Sen osalta päätös on tulossa lähiviikkojen aikana. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/Vanha%20Rauta%20ei%20p%C3%A4%C3%A4ssyt%20yrityssaneeraukseen/2017322404253/4