Uutinen

Kymen Sanomat: Uudenlaista karaokea Kotkassa Sapokan laululavalla Kotkassa Sapokan laululavalla koetaan keskiviikkona uudenlaista, yhdistettyä konsertti- ja karaokekulttuuria, jossa myös yleisö pääsee osallistumaan. Tapahtuman pohjana on Tapio Jokisen ja Alexander Borshagovskin karaokekonsertti, jota ennen sekä jälkeen on yleisökaraokea. – Tapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa Kotkassa Sapokassa, kertoo kotkalainen laulunharrastaja Tapio Jokinen. – Erityistä tässä on juuri se, että myös yleisö pääsee osallistumaan. Jokinen ja Borshagovski toteuttivat vastaavan tapahtuman Karhulan torilla viime vuoden heinäkuussa. Tapahtuma veti 500-päisen yleisöjoukon. Karhulan tapahtuman saaman suosion vuoksi Jokinen ja Borshagovski päättivät hakea myös Sapokan laululavaa tapahtumapaikaksi. – Olemme pitäneet iskelmäkonsertteja, joissa yleisömäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Ja karaoketeema on vetänyt, sanoo Jokinen. Jokinen ja Borshagovski tutustuivat viitisen vuotta sitten Kotkan kantaattikuoron harjoituksissa, jonka jälkeen he ovat olleet yhteistyössä. Viimeisimmän yhteiskonserttinsa he pitivät vappuaattona. Musiikkia opiskeleva Borshagovski esiintyi viimeksi Suomi 100 -vuotiskonsertissa Haminassa. Sapokan karaokekonsertissa kuullaan Jokisen mukaan menevää iskelmämusiikkia, mutta myös rauhallisempia kappaleita. Konsertissa on luvassa myös kaksi duettoa. – Haluamme osoittaa, että karaokea voi laulaa myös konserttityylisesti, sanoo Jokinen. Tapahtuma käynnistyy yleisökaraokella kello 18.00. Jokisen ja Borshagovskin karaokekonsertti on kello 19.00-19.45, jonka jälkeen jatketaan yleisökaraokea kello 20.30 saakka. Lue koko uutinen:

