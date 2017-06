Uutinen

Kymen Sanomat: Saimaan kanavaa pitkin salakuljetetut ovat Maahanmuuttoviraston hoteissa — tapaus on vaikuttanut huvialusliikenteen uhka-arvioon Suomenlahdella Ainakin osa Saimaan kanavaa pitkin Suomeen salakuljetetuista ihmisistä on hakenut Suomesta turvapaikkaa. Kesäkuun alussa 17 ihmistä sullottiin Venäjälle rekisteröityyn huviveneeseen, joka saapui kanavaa pitkin Lappeenrantaan. Tutkinnanjohtaja Juho Vanhatalo Suomenlahden merivartioston rikostorjunnasta kertoo, että salakuljetettuihin 17 ihmiseen suhtaudutaan pääasiassa todistajina. — Alkuvaiheessa heitä epäiltiin valtionrajarikoksesta. Heidät joko poistetaan maasta, koska heillä ei ole oleskeluoikeutta, tai sitten asia menee turvapaikkatutkintaan. Kummassakin tapauksessa se rikosepäily tulee poistumaan. Venettä kuljettaneita kolmea venäläismiestä epäillään törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Epäillyt ihmissalakuljettajat on vangittu. Tapausta tutkivat Kaakkois-Suomen rajavartiosto ja Suomenlahden merivartiosto. Salakuljetetut eivät välttämättä tunne toisiaan Salakuljetetut puolestaan eivät ole kiinniotettuina, vaan heidän tapauksiaan käsittelee Maahanmuuttovirasto. Asiasta kertoi ensin Yle. Vanhatalon tietojen mukaan salakuljetetut on sijoitettu vastaanottokeskukseen. Koska tutkinta on kesken, tutkinnanjohtaja ei halua vielä ottaa kantaa siihen, mistä päin maailmaa salakuljetetut ovat lähtöisin. On mahdollista, että he eivät ole matkustaneet yhdessä. — Tuodut eivät välttämättä tunne toisiaan, Vanhatalo sanoo. Huvialuksille perusteellisia rajatarkastuksia Suomenlahdella Suomenlahden merivartiosto tiedotti maanantaina tehostaneensa rajavalvontaa merialueella. Lisäksi merivartiosto kertoo tehneensä perusteellisia rajatarkastuksia huvialuksille Suomenlahden rajanylityspaikoilla. Huvialusten rajatarkastuksissa on ollut mukana myös merivartioston koiria. Vanhatalo kertoo, että Suomenlahden merivartiosto tekee valvontaiskuja huvialuksille joka kesä. Siinä mielessä tehostettu valvonta on osa Rajavartiolaitoksen normaalia toimintaa. Vanhatalo kuitenkin myöntää, että Saimaan kanavan tapaus on vaikuttanut viranomaisen uhka-arvioon. — Se herätti ajatuksen, että huvialusliikenne sisältää riskejä samalla tavalla kuin muutkin liikennetyypit. — Emme voi itsekään sataprosenttisella varmuudella tietää kuinka laaja ilmiö on kyseessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/Saimaan%20kanavaa%20pitkin%20salakuljetetut%20ovat%20Maahanmuuttoviraston%20hoteissa%20%E2%80%94%20tapaus%20on%20vaikuttanut%20huvialusliikenteen%20uhka-arvioon%20Suomenlahdella/2017522405272/4