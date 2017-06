Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtään tekniikkalautakunta käsittelee tulevalla kaudella keskustan painottamista Siltakylään ja motellin alueen rakentamista Pyhtään tekniikkalautakunta ei ole vielä aloittanut työskentelyään, mutta lautakunnan uusi puheenjohtaja Jari Viinanen (sd.) kertoo, että lautakunnan käsittelyyn nousevat tulevalla kaudella mahdollisesti motellin alueen rakentaminen sekä Pyhtään keskustan painottaminen Siltakylään. Tekniikkalautakunnan ratkaistavaksi kuuluvat esimerkiksi kaavoituksen hyväksyntä, katusuunnitelmat ja päätökset hankinnoista. Viinasen mukaan lautakunnan tulevan kauden tehtävät ja tavoitteet eivät ole vielä täysin selvillä, mutta asioiden tärkeysjärjestys tarkentuu, kunhan lautakunta ryhtyy pitämään kokouksia. Viinanen on ensimmäisen kauden valtuutettu ja myös lautakuntatyöskentely on hänelle uutta. Vaikka sisäistettävää on paljon, uskoo Viinanen suoriutuvansa lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä kunnialla. — Kun uutena tulee, niin se vaatii vähän aikaa tutustua oman alueen asioihin. Lautakunnan puheenjohtajan täytyy saada johdettua kokoukset, ja myös yhteistyön kunnan virkamiesten kanssa tulee sujua. Ja miksipä se ei sujuisi, Viinanen sanoo. Hän kokee myönteiseksi sen, että tekniikkalautakunnan jäsenistä löytyy myös niitä, joilla on jo aikaisempaa kokemusta lautakunnan työskentelystä. — Ei ehkä olisi hyvä, jos kaikki lautakunnan jäsenet olisivat ensikertalaisia, Viinanen huomauttaa. Kymen Sanomien sarjassa esitellään kaikkien lehden levikkialueen kuntien lauta- ja valiokunnat. Lue koko uutinen:

