Uutinen

Kymen Sanomat: Punkit kiusaavat myös eläimiä — mutta yksi nautoihin leviävä tauti on kokenut lähes perikadon Suomen vaarallisimpana pidetty eläin ei veriaterioidensa lähteitä ylenkatso. Puutiaiset voivat levittää tauteja myös eri eläinlajeihin. Lajien tautiherkkyyksissä on eroja. Esimerkiksi meilläpäin hevosissa ei ole todettu vakavia puutiaisen levittämiä tauteja. — Eteläisemmissä maissa niitä on hevosissa todettu, toteaa Antti Oksanen, Eviran Laboratoriopalvelujen tutkimusyksikön johtaja. Nautojen punatauti kokenut liki perikadon Nautoihin puutiainen voi tartuttaa laidunkuumetta. Sen sijaan punatauti, malariaa muistuttava puutiaisten nautoihin levittämä tauti on kokenut lähes perikadon. 50 vuotta sitten Suomessa oli tuhansia tautitapauksia vuosittain, ja parikymmentä vuotta sitten satoja. — Nykyään niitä ilmoitetaan yhdestä viiteen tapausta vuodessa koko maasta. Taudin katoaminen on ainakin minulle suuri mysteeri, Oksanen sanoo. Yksi syy saattaa piillä laiduntapojen muutoksessa. Vaikka punkit levittyvät pohjoisemmas, nautojen elinpiiri on muuttunut rajatummaksi. — Ne altistuvat vain vähän punkkien suosimille ympäristöille. Se ei kuitenkaan selitä kaikkea, onhan esimerkiksi maisemalaidunnus melko yleistä. Siat eivät punkeista juuri kärsi Laidunkuumetta puutiaiset voivat levittää myös lampaisiin, samoin anaplasmaa, joka aiheuttaa nuorille eläimille myös paikallisia ihovaurioita. Siat eivät punkeista juuri kärsi, sillä ne elävät hyvin eristyksissä, punkkien suosimista ympäristöistä poissa. Kanat, etenkin kesä- ja takapihakanat saattavat kärsiä kanapunkista. — Niiden tautitapauksista ei meille juuri raportoida. Jos yksi lintu lopetetaan, se ei ole tuotannon suhteen suuri menetys, toteaa Oksanen. Tuotantoeläinten punkkitauteja hoidetaan antibiootein. Yleensä pistoksina annettavilla reseptilääkkeillä on usein teurasvaroaika, eli eläin voidaan teurastaa vasta tietyn ajan kuluttua lääkkeen annosta. Baltian maissa on todettu puutiaisaivokuumeen levinneen ihmiseen lehmän ja vuohen pastöroimattoman maidon kautta. Suomessa vastaavaa ei ole todettu. Lemmikeillä moninaisia oireita Taas tuossa lattialla on herneen kokoinen harmaa pallo verta täynnä — tuttu tilanne lemmikinomistajille. Punkit voivat levittää tauteja myös lemmikkeihin. — Ne ovat todellinen uhka, mutta niitä ei diagnosoida kovin usein. Esimerkiksi tänä vuonna en ole tehnyt ainoatakaan diagnoosia. Lisäksi osa lemmikkien tartunnoista paranee itsestään, toteaa eläinlääkäri Tuija Hyyrynen lappeenrantalaiselta eläinklinikka Loimelta. Lemmikkien punkkisairauksien toteaminen on usein hankalaa, sillä oireet ovat moninaisia; kuumeilua, ruokahaluttomuutta, vaisuutta, väsymystä, ontumista. Kaikki tartunnan saaneet eläimet eivät edes saa näkyviä oireita. Esimerkiksi borrelioosin saanut lemmikki voi olla täysin oireeton, mutta hoitamaton tauti voi kehittyä krooniseksi niveltulehdukseksi tai munuaissairaudeksi. Lemmikeille kahdenlaisia lääkkeitä Lemmikkien punkkien ennaltaehkäisyyn on kahdenlaisia lääkkeitä. Paikallisvaleluliuoksista ja punkkipannoista lääke leviää rasvan mukana eläimen rasvakerrokseen. Suun kautta otettava tabletti vaikuttaa eläimen verenkiertoon tietyn ajan. Niiden mukana on ohjeet lääkeaineiden vesistöön huuhtoutumisen estämiseksi. — Luonnossa ja vedessä on hyönteisiä, joita ei haluttaisi tappaa punkkilääkkeillä, Hyyrynen muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/Punkit%20kiusaavat%20my%C3%B6s%20el%C3%A4imi%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89mutta%20yksi%20nautoihin%20levi%C3%A4v%C3%A4%20tauti%20on%20kokenut%20l%C3%A4hes%20perikadon/2017522402172/4