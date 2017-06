Uutinen

Kymen Sanomat: Paikoituskannen valmistuttua keskussairaalalla riittää parkkitilaa Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalan asiakaspysäköintiin saadaan helpotusta juhannuksen jälkeen uuden paikoituskannen valmistuessa käyttöön. – Keskussairaalan paikoituskansi valmistuu heti juhannuksen jälkeen ja avataan asiakaspysäköintikäyttöön tiistaina, kertoo Carea-sairaalahankkeen projektisuunnittelija Taru Saarelainen. Paikoituskannelle sijoittuu noin 200 pysäköintipaikkaa kahteen tasoon. Paikoituskannen alatasolle tulee aikarajoittamattomia pysäköintipaikkoja pidempiaikaista sairaalakäyntiä varten sekä ylätasolle neljän tunnin aikarajoitettuja pysäköintikiekkopaikkoja lyhytaikaista sairaalakäyntiä varten. – Paikoituskannen valmistumisen myötä sairaalan pääsisäänkäynnin läheisyydessä sijaitsevia kahden tunnin aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja muutetaan neljän tunnin pysäköintipaikoiksi saadun asiakaspalautteen perusteella, sanoo Saarelainen. Paikoituskannen tullessa käyttöön poistetaan myös maksullisuus kaikista sairaala-alueen pysäköintipaikoista. – Lippuautomaatti poistetaan ja koko sairaalan piha-alue tulee maksuttomaksi pysäköintialueeksi, kertoo Saarelainen. Sairaala-alueella on noin 550 pysäköintipaikkaa. aikarajoittamattomien pysäköintipaikkojen lisäksi alueella on kahden ja neljän tunnin aikarajoitteisia parkkipaikkoja. – Tämän lisäksi meillä on väliaikaista pysäköintitilaa henkilökunnalle noin 200 paikkaa, kertoo Saarelainen. Lue koko uutinen:

