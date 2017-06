Uutinen

Kymen Sanomat: Niklas-Salminen on SM-kisojen kiinnostavin nimi — Orpana keskittyy Wimbledoniin Pari vuotta sitten Patrik Niklas-Salminen kohahdutti Wimbledonin nuorten turnauksessa. Nyt hän lähtee tenniksen SM-kilpailuihin Helsingin Kulosaaressa miesten kaksinpelin ykköseksi sijoitettuna pelaajana.Jos Niklas-Salminen, 20, aikoo juhlia mestarina tulevana sunnuntaina, täytyy monen asian osua kohdalleen. Kakkoseksi sijoitettu Harri Heliövaara, 28, on erittäin kova mittari kelle tahansa suomalaiselle kaksinpelaajalle.Toinen seikka on Niklas-Salmisen oikean käden ranne. Kipu häiritsee Niklas-Salmista, muttei estä kovasyöttöisen vasurin pelaamista.— Katsotaan, mihin pystyn tässä kunnossa ja mihin rahkeet riittävät. Joka matsiin lähdetään täysillä, Niklas-Salminen sanoi.Kesällä 2015 vasenkätinen Niklas-Salminen alkoi hiljalleen kohota valtakunnan tennisuutiseksi, hän eteni Wimbledonin nurmella voitosta voittoon. Turnaus päättyi vasta välierissä Ruotsin Mikael Ymeriä vastaan, mutta monta otsikkoa ehti siihen mennessä tulla julki.— Eri osa-alueilla on menty eteenpäin. Fysiikka on parantunut, voimaa tullut lisää ja voiman käyttöä, Niklas-Salminen vertasi itseään kahden vuoden taakse.Syöttötutkaan Niklas-Salminen on paukauttanut pallon noin 215 kilometrin tuntivauhdilla. Se alkaa olla hyvä lukema myös kansainvälisillä kentillä.Kokenut Piia Suomalainen on naisten kaksinpelin ykköseksi sijoitettu ja saa kenties kovimman vastuksen Mia Eklundista, joka on rankattu kakkoseksi.Haminan tennisseuran kasvatti Oona Orpana valmistautuu Englannissa Wimbledonin nuorten turnaukseen, joten häneltä jäävät SM-kilpailut väliin. Orpana pääsi karsintojen kautta Ranskan avoimissa tyttöjen kilpailuun. 16-vuotias tennislupaus hävisi ensimmäisellä kierroksella Venäjän Anhzelika Isaevalle luvuin 2—6, 3—6. Lue koko uutinen:

