Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälän uudet puheenjohtajat: Nyt tarvitaan Miehikkälä-henkeä Miehikkälässä jatkaa uudella valtuustokaudella tuttu puheenjohtajakaksikko. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on Jari Heinonen (kesk.) ja hallituksen puheenjohtaja Tarja Alastalo (kesk.). Mitä odotat tulevalta valtuustokaudelta? Heinonen: Toivon, että työ jatkuu samalla vakaalla linjalla, mihin parilla edellisellä valtuustokaudella on totuttu. Toivon hyvää Miehikkälä-henkeä, että puhallettaisiin yhteen hiileen. Edessä on kuitenkin varmasti haasteita soten ja muiden muutosten myötä. Alastalo: Edellinen valtuustokausi oli huikean rakentamisen aikaa. Toivon, että nyt lähdetään kehittämään hyvässä yhteistyössä kunnan elinvoimaa. Odotan myös paljon keskusteluita muiden kuntien kanssa, tähän asti tilaisuuksia on ollut liian vähän. Mikä on suurin kysymys, mikä Miehikkälää koskettaa seuraavalla valtuustokaudella? Heinonen: Kunnan väkilukua olisi hyvä saada lisättyä. Tärkeää on myös varmistaa, että palveluita on saatavilla sote-uudistuksen jälkeenkin. Myös matkailuun pitää satsata, nostaa Miehikkälää ihmisten tietoisuuteen. Alastalo: Väestörakennetta on saatava muutettua. Pohdittua, miten kuntaan saadaan lisää varsinkin nuoria mutta toki myös vanhempia ihmisiä. Lisäksi täytyy kehittää kunnan elinvoimaa, nämä asiathan kulkevat käsi kädessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/Miehikk%C3%A4l%C3%A4n%20uudet%20puheenjohtajat%3A%20Nyt%20tarvitaan%20Miehikk%C3%A4l%C3%A4-henke%C3%A4/2017322405196/4