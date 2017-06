Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälän talous hyvällä mallilla Miehikkälän kunnanvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen. Vuoden 2016 tulos oli 703 614 euroa ylijäämäinen. Asia siunattiin uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tänään alkuiltapäivästä. — Tämä on hyvä tulos edelliseltä kaudelta. Uuden valtuuston on hyvä jatkaa tästä, Raimo Pakkanen (kesk.) totesi. Kunta sai lyhennettyä viime vuonna velkaansa reilusti. Vuoden 2016 lopussa velkaa oli 7 075 228 euroa, kun edellisen vuoden lopussa sitä oli vielä 7 638 120 euroa. Kokoomuksen Tuula Suomalainen kiitteli hänkin tulosta, mutta muistutti, että vaikeat ajat ovat vielä edessä. — Vaikka sote vie meiltä palveluita, jää velka meille. Koko kunnassa on alle tuhat työikäistä ihmistä, se tuo kyllä haasteita tulevaisuudelle. Keskustan Tarja Alastalo totesikin, että kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on nyt yksi valtuuston tärkeimpiä tehtäviä. — Rohkeaa ja innovatiivista ajattelua tarvitaan. Lue koko uutinen:

