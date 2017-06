Uutinen

Kymen Sanomat: Lähes joka kymmenes autoilija on torkahtanut ajon aikana 16 prosenttia autoilijoista kertoo ajaneensa viimeksi kuluneen vuoden aikana niin väsyneenä, että on pelännyt sen olevan turvallisuudelle vaaraksi. 13 prosenttia on pelännyt rattiin nukahtamista ja 8 prosenttia on torkahtanut ajon aikana. 7 prosenttia on joutunut läheltä piti -tilanteeseen väsymyksen vuoksi. Luvut selviävät Liikenneturvan toukokuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi 1035 henkilöä. Heistä autoilevia oli 79 prosenttia. — Väsymystä löytyy monen onnettomuuden taustalta, ja se lisää mahdollisia vaaratilanteita. Kuljettajaan väsymys vaikuttaa samaan tapaan kuin alkoholi: ajokyky heikentyy, reagointi hidastuu ja kuljettaja tarvitsee enemmän aikaa havaitsemiseen, ratkaisujen tekoon ja toimintaan, kuvailee Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen tiedotteessa. Väsyneenä ajaminen on paitsi vaarallista, myös lainvastaista. Tieliikennelain 63. pykälässä todetaan: "Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset.” Pitkät matkat ja työ väsyttävät Lähes joka kolmas vastanneista kertoo väsymyksensä syyksi pitkät ajomatkat. Neljäsosa kertoo syyksi työn. Noin kuudesosalle väsymystä aiheuttaa unettomuus, elämäntilanne ja yksinkertaisesti se, ettei ehdi nukkua. Yli puolet vastanneista kuitenkin pitää väsyneenä ajamista vakavana tai erittäin vakavana liikennerikkomuksena. — Vastauksista näkee, että ruuhkavuodet, hektinen elämänrytmi ja jatkuva suorittaminen valuvat tien päälle. Suomessahan on muutenkin puhuttu viime aikoina paljon siitä, että ihmiset eivät yksinkertaisesti nuku tarpeeksi. Ratin taakse istahtaessa väsymys hiipii väistämättä perimään velkojaan, pohtii Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi. Ajonaikaista väsymystä on torjuttu jaloittelutauoilla, avaamalla ikkunan, kuuntelemalla radiota tai juomalla jotain kofeiinipitoista. Tuula Taskisen mukaan pars keino on suunnitella matkansa niin, että ehtii levätä riittävästi ennen ajoon lähtöä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/L%C3%A4hes%20joka%20kymmenes%20autoilija%20on%20torkahtanut%20ajon%20aikana/2017522403370/4