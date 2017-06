Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan uusissa kaivonkansissa komeilee Suomen leijona Kotkan Energia on Kotkassa tehtyjen kaukolämpötöiden yhteydessä uusinut kaivonkansia. Sakki Oy:n asentamissa kaivonkansissa komeilee Suomen leijona. Kotkan Energian kaukolämpöinsinööri Tero Glán, mistä idea leijonakansista tuli? Niemisen Valimo lähetti tänä vuonna hinnaston, jossa kuva kansista oli, siitä ajatus lähti. Ajattelimme, että tämäpä on hyvä tapa juhlistaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Miksi niitä haluttiin laittaa? Suomen juhlavuoden kunniaksi. Lisäksi nämä projektit ovat meille tärkeitä ja niistä jää kiva muisto. Kuinka paljon leijonakansia on jo laitettu ja minne? Kansia on tehty rajoitettu erä, mutta tarkkaa määrää en tiedä. Kotkaan on tilattu 5 kappaletta. Tuleeko niitä vielä lisää? Milloin ja minne? Kyllä tulee. Liitulahdentielle ja Kymenlaakson keskussairaalan eteen kesän aikana. Kuka niitä tekee? Niemisen Valimo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/Kotkan%20uusissa%20kaivonkansissa%20komeilee%20Suomen%20leijona/2017322403115/4