Kymen Sanomat: Kirkonmaan saarihautausmaan laituri puretaan Kotka-Kymin seurakunnan Kirkonmaalla sijaitsevan saarihautausmaan edustalla oleva laituri puretaan. Purkutyöt aloitetaan ensi viikolla ja purkutyöt kestävät arviolta 2—3 viikkoa. Saaren koillisosassa sijaitsevan hautausmaan laituri on huonokuntoinen ja se on sortumavaaran vuoksi ollut käyttökiellossa viime syksystä. Suolainen merivesi on syövyttänyt teräksisen laiturin puhki ja täytteenä oleva merihiekka on päässyt valumaan takaisin mereen. Kirkonmaan saarihautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1927. Paikka tunnetaan Kuutsalon saaren asukkaiden hautausmaana. Laiturin purkamisen jälkeen käynti hautausmaalle tapahtuu saaren länsirannalla olevan yleisen laiturin kautta. Matkaa hautausmaalle kertyy parisen kilometriä. Seurakunnan mukaan uuden laiturin rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Lue koko uutinen:

