Kymen Sanomat: Juhannuksen juhlinta sujui rauhallisesti — kokkoja, kesäteatteria ja remonttihommia Juhannus on ohi ja ihmisillä edessä paluu arkeen. Kotkassa ja sen saaristossa juhannusta vietettiin tänä vuonna rauhallisesti. — Olimme tänäkin vuonna mökillämme Koukkusaaressa. Yhtä juhannusta lukuun ottamatta olemme juhannukset siellä viettäneet. Kokonaisuutena juhannus oli oikein hiljainen ja rentouttava, koska Koukkusaari on melko pieni ja rauhallinen saari. Nyt pitää viettää muutama päivä taas kotona, kertovat kotkalaiset Pirkko Hellsten-Laine ja Juha Laine. Laineet kertovat huomanneensa, että juhannuksen viettäminen kaupungissa on nykyään suositumpaa kuin aiemmin. Myös alkoholikulttuuri on heidän mielestään muuttunut verrattuna aikaisempiin vuosiin. — Ehkä se johtuu siitä, että esimerkiksi ravintolat ovat auki myös juhannuksena. Toisaalta helsinkiläiset Minna ja Lassi Vuorela sekä Pirjo Leino kertovat olevansa hieman pettyneitä, koska ravintolat Sapokassa eivät olleet auki heidän yhden päivän vierailunsa aikana. Myös Kotkassa läpikulkumatkalla ollut kolmikko kertoo, että juhannus oli rauhallinen. — Saunomaan me kyllä pääsimme, mutta yllätyimme hieman, että ravintola ei ole auki. Tästä jatkamme matkaa Santioon ja siitä Saimaan kanavaa kohti Lappeenrantaa, maanantaina kesälomansa aloittava kolmikko kertoo. Ensimmäistä kertaa Kotkan Santalahdessa juhannusta viettäneet ypäjäläiset Erkki ja Sinikka Suonpää kertovat olevansa vierailuunsa Kotkassa tyytyväisiä. — Kotka on erinomainen paikka. Olemme kovia käymään kesäteatterissa ja täälläkin olemme käyneet katsomassa kaksi näytöstä neljän täällä vietetyn päivän aikana. Muuten olemme käyneet katsomassa kokkoja sekä ottaneet rennosti. Myös Suonpäät olivat läpikulkumatkalla Kotkassa ja jatkoivat matkaansa kohti Ypäjää ja Ahvenanmaata. — Kotkaan voimme tulla kyllä uudestaankin. Tämä on kaunis kaupunki. Hieman erilaista juhannusta Katariinan meripuistossa viettivät Pekka ja Lumi Hirvonen. — Juhannus on mennyt kotona remonttihommissa. Ensi lauantaina on muuttopäivä ja hommaa on vielä jonkin verran jäljellä. Tällä hetkellä avovaimoni on tekemässä töitä ja me pääsimme jäätelölle. Juhannukseni on oikeastaan tässä, Kiteeltä vasta Kotkaan muuttanut Hirvonen pohtii. Lue koko uutinen:

