Uutinen

Kymen Sanomat: Joni Kanerva pudotti viisi kiloa — yllättyi vauhdista ylämäessä Kotkalaisen kilpapyöräilijän Joni Kanervan kropassa ei näytä olevan grammaakaan liikaa, mutta pyöräilyssä kaikki on optimoitava vauhdin lisäämiseksi. 22-vuotias Kanerva on pudottanut viime kesästä painoaan viisi kiloa — ja yllättynyt sen vaikutuksesta. — Yllätyin siitä kuinka hyvin eron ylämäessä huomaa. Pyörä vain menee kovempaa samalla tehotasolla, Kanerva sanoo. Ranskassa kovatasoisessa amatööritallissa harjoitteleva ja kilpaileva kotkalainen on kotikaupungissaan reilun kuukauden mittaisella ”lomalla”. Kestävyysurheilijan arkeen kuuluu kuitenkin kovia harjoituksia: sunnuntaina 140 kilometrin lenkki neljässä tunnissa, tänään 5—6 tuntia ja vähän enemmän kilometrejä, huomenna vähän iisimmin, mutta keskiviikkona taas kova 3—4 tunnin tehoharjoitus... — Yritetään saada kuntoa uudelle tasolle. Jos vain ajaa koko ajan kisoja, harjoitusmäärät jäävät liian pieniksi ja kunto putoaa, Kanerva sanoo. Viikko sitten Kanerva ajoi pronssille 23-vuotiaiden maantieajon SM-kisassa Pudasjärven Pikku-Syötteellä. Se oli hyvä suoritus viimevuotiselta mestarilta, sillä kotkalaisen kevät on ollut loukkaantumisten rikkoma. Lue lisää maanantain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/26/Joni%20Kanerva%20pudotti%20viisi%20kiloa%20%E2%80%94%20yll%C3%A4ttyi%20vauhdista%20yl%C3%A4m%C3%A4ess%C3%A4/2017322402435/4