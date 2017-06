Uutinen

Kymen Sanomat: Hovinsaarella uponneen veneen nostaminen alkaa tänään Kotkan Hovinsaaren laiturissa marraskuusta lähtien upoksissa olleen veneen nostoa yritetään tänään illalla. Kotkan Meripelastusyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tiitinen kertoo, että veneen uuden omistajan kanssa on sovittu nostosta. Tiitisen mukaan venepaikkaa vuokrannut nainen kävi Venäjällä tapaamassa henkilöä, jolta omistus siirtyi naiselle. — Katsomme vielä ennen operaation alkua, että paperit ovat kunnossa. Päätimme ryhtyä tähän siksi, että haluamme harjoitella nuorempien miehistömme jäsenien kanssa ja testata uutta kalustoa. Toki olemme hälytysvalmiudessa koko ajan ja jos tulee lähtö, niin tämä nostoyritys siirtyy. Tiitisen mukaan ensin katsotaan, miten paljon talven jäät ovat vaurioittaneet venettä. Jos suuria vaurioita ei ole, veneen alle asennetaan nostopusseja. Niiden avulla veneen pitäisi nousta pintaan ja sitten se uitetaan rantaan, missä todennäköisesti kuorma-auton nosturilla vene siirretään trailerin päälle. Veneen entisen omistajan omat nostoyritykset epäonnistuivat marraskuussa. Talven ja kevään aikana on ollut epäselvyyttä siitä, kuka veneen omistaa ja kenellä on valtuuksia puuttua tilanteeseen. Lue koko uutinen:

